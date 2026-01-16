Nouvel an Amazigh 2976 : deux célébrations prévues à la cité des sciences à Tunis et Dar Masrahi à Bardo

A l’occasion du nouvel an Amazigh 2976, Yennayer 2976, il sera possible de célébrer cet événement annuel à la cité des sciences à Tunis et Dar Masrahi à Bardo.

L’association tunisienne de la culture Amazighe (TAMAGUIT) organise a cet effet, un événement spécial samedi 17 janvier 2026 à la cité des sciences à Tunis.

L’événement prévoit la présentation d’une exposition organisée par l’association TAMAGUIT, suivie d’une conférence qui explorera l’évolution de l’écriture amazighe et d’un atelier sur l’enseignement du tamazight à l’oral et à l’écrit.

Le chœur de Salambo, dirigé par Aïda Benani, offrira des intermèdes musicaux inspirés de la culture amazighe et des conférences et débats aborderont l’enracinement culturel et l’écriture amazighe en Afrique du Nord.

La rencontre se clôturera officiellement, marquant la célébration de Yennayer 2976 et la promotion de l’identité amazighe.

Dar Masrahi au Bardo abrite de son coté le concert “Nora Gharyeni and friends” initié par a compositrice, chanteuse-autrice-interprète et guitariste tuniso-amazighe Nora Gharyeni, à l’occasion de Yennayer 2976, le nouvel an amazigh.

Le concert se présente comme une expérience artistique où tradition et culture amazighe et sons contemporain se croisent. Programmé le 17 janvier 2026 à partir de 19h00, il réunit des musiciens incarnant chacun une énergie, un rythme et une couleur propres à leur instrument.

La voix et les castagnettes de Nora Gharyeni se mêleront aux sonorités de la guitare électrique de Yessine Boudaya, de la basse de Taieb Farhat, du piano de Sami Ben Saïd, des percussions de Samer Houas, de la batterie d’Ayman Boujlida et du violon d’Ahmed Majoul, dessinant un paysage musical bien diversifié.

Assegas Ameggaz! ⵣ

Tekiano