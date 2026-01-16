OMODA & JAECOO en Tunisie : une nouvelle ère pour la mobilité intelligente et électrique

Le marché automobile tunisien accueille un nouvel acteur de poids. Ulysse Car Trading (UCT), représentant officiel et exclusif de OMODA & JAECOO en Tunisie annonce le lancement officiel de la marque.

Avec cette arrivée, OMODA & JAECOO introduit une nouvelle génération de SUV au design audacieux, dotés de technologies intelligentes, de systèmes d’aide à la conduite avancés et de motorisations électrifiées.

La marque incarne une vision moderne de la mobilité, plus connectée, performante et respectueuse de l’environnement, en phase avec les enjeux de la transition énergétique en Tunisie.

Une marque internationale engagée dans la mobilité durable

Lancée en 2023, OMODA & JAECOO est aujourd’hui présente dans plus de 64 pays et s’impose rapidement comme une référence mondiale dans le segment des véhicules innovants à faible émission carbone.

Son ADN urbain, robuste et technologique se reflète dans l’ensemble de sa gamme, conçue pour répondre aux exigences des conducteurs modernes en matière de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique.

En Tunisie, la marque propose une gamme complète de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques, répondant aux standards internationaux de durabilité et de performance.

Quatre modèles phares de OMODA & JAECOO disponibles sur le marché tunisien

Parmi les modèles lancés, l’OMODA C5 SHS, SUV hybride compact, séduit par son design moderne, sa motorisation hybride efficiente de 150 kW et ses 18 systèmes ADAS de niveau 2 pour une conduite sécurisée. Il est proposé à partir de 93 900 dinars TTC.

L’OMODA E5 EV, crossover 100 % électrique, offre jusqu’à 430 km d’autonomie (WLTP), une conduite silencieuse et zéro émission, avec un prix de départ de 83 900 dinars TTC.

Le JAECOO J7 PHEV, SUV hybride rechargeable de 279 chevaux, combine puissance, raffinement et technologies avancées, avec une autonomie dépassant 1 200 km et une caméra 540°, à partir de 105 900 dinars TTC.

Enfin, le JAECOO J8 PHEV, modèle premium de la marque, propose transmission intégrale, luxe, sécurité optimale et hautes performances, à partir de 146 900 dinars TTC.

Le Pack SMSS : une offre inédite pour accélérer la transition énergétique

Dans le cadre de son engagement pour la mobilité durable en Tunisie, Ulysse Car Trading lance le Pack SMSS (Super Mobility, Super Savings), une offre exclusive destinée aux premiers acquéreurs de l’OMODA E5 100 % électrique.

Ce pack comprend l’installation d’une borne de recharge 22 kW ainsi que des panneaux photovoltaïques capables de produire jusqu’à 3 200 kWh par an, permettant de parcourir environ 22 000 km annuels avec un coût d’électricité nul.

Afin de faciliter l’accès à l’énergie renouvelable, Ulysse Car Trading prend en charge 50 % du coût de l’installation solaire, rendant cette solution plus accessible aux automobilistes tunisiens. Cette initiative vise à réduire les émissions de CO₂, renforcer l’autonomie énergétique et encourager l’adoption des véhicules électriques.

Une vision durable pour le marché tunisien

Sofiene Hlaouet, directeur général d’Ulysse Car Trading, a souligné que cette initiative s’inscrit dans une volonté claire de promouvoir la transition énergétique, la mobilité durable et l’utilisation de la voiture électrique en Tunisie.

À travers le lancement d’OMODA & JAECOO et du pack SMSS, UCT ambitionne de proposer une expérience client complète, soutenue par le déploiement progressif d’un réseau de concessions modernes, un service après-vente de qualité, la disponibilité des pièces de rechange et la formation continue des équipes techniques.

