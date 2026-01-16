Ramadan 2026 en Tunisie : les calculs astronomiques dévoilent la date probable du début du mois sacré

La date du début de Ramadan 2026 en Tunisie se précise à la lumière des dernières données astronomiques. Selon Sara snoussi, cheffe du service de l’Espace de l’Univers à la Cité des Sciences à Tunis, tous les calculs et indicateurs scientifiques convergent vers une entrée dans le mois sacré le jeudi 19 février 2026.

Le mercredi 18 février 2026 devrait être le dernier jour du mois de Chaabane 1447 de l’hégire. Intervenant dans l’émission « Ahla Sbah » sur Mosaïque FM, l’experte a expliqué que la conjonction lunaire du mois de Chaabane aura lieu le dimanche 18 janvier 2026, ce qui implique, selon les critères d’observation et les calculs astronomiques, que le début de Chaabane est prévu pour le mardi 20 janvier 2026.

Cette donnée est déterminante pour établir le calendrier lunaire menant à la nuit d’observation du croissant annonçant Ramadan. Ainsi, le mardi 17 février 2026 correspondra au 29 Chaabane, jour officiel de la nuit de doute au cours de laquelle le croissant lunaire est recherché pour annoncer le début du jeûne.

D’un point de vue astronomique, la conjonction centrale de la Lune aura lieu ce même jour à 13h, ce qui influence directement la visibilité du croissant au coucher du Soleil.

Selon Sara Snoussi, les conditions ne seront pas favorables à l’observation puisque le Soleil se couchera à 18h02 et la Lune à 18h09, ce qui signifie que celle-ci ne restera visible que 7 minutes après le coucher du Soleil.

De plus, son altitude ne dépassera pas un degré, alors qu’il est généralement admis qu’une hauteur d’au moins 8 degrés est nécessaire pour espérer voir le croissant à l’œil nu. Ces paramètres, combinés à l’âge encore jeune de la Lune, rendent l’observation extrêmement difficile, aussi bien au télescope qu’à l’œil nu.

Par conséquent, toutes les prévisions scientifiques indiquent que le mercredi 18 février 2026 complétera le mois de Chaabane et que le jeudi 19 février 2026 marquera le premier jour du mois de Ramadan en Tunisie.

Il convient toutefois de rappeler que le Diwan de l’Iftaa de la République tunisienne demeure la seule autorité officielle habilitée à annoncer le début des mois hégiriens, y compris celui du mois de Ramadan en Tunisie. L’annonce officielle sera faite après la nuit de l’observation légale du croissant lunaire.

