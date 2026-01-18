Match Maroc vs Sénégal : où regarder la finale de la CAN Maroc 2025 du 18 janvier ?

Le Match Maroc vs Sénégal se joue dimanche 18 janvier dans le cadre de la finale de la coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Cette finale opposant le pays hôte Maroc au Sénégal se joue à 20h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Une rencontre bien tendue oppose le tenant du titre sénégalais et le Maroc, pays hôte de la coupe d’Afrique. Les lions de l’Atlas ont pris le meilleur sur les Super Eagles, cadenassant la meilleure attaque du tournoi (14 buts en 6 matchs) avant de s’imposer au terme de la séance de tirs au but.

La dernière fois que les Marocains avaient plus atteint la finale de la prestigieuse compétition africaine remonte à 22 ans lorsqu’ils ont été battu par la Tunisie lors de la CAN 2004…

Vous pouvez regarder le Match Maroc vs Sénégal, finale de la CAN Maroc 2025 en direct live sur la chaine beinsports et la chaine française M6. Le streaming du Match Maroc vs Sénégal est visible sur le site beinconnect.

