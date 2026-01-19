BYD Tunisie lance la Dolphin Surf: La citadine électrique multi-primée arrive en Tunisie

BYD, numéro 1 mondial des véhicules électriques, franchit une nouvelle étape en Tunisie avec le lancement officiel de la BYD Dolphin Surf. Compacte, audacieuse et ultra-technologique, elle s’impose comme la solution de mobilité idéale pour une nouvelle génération de conducteurs tunisiens en quête de liberté et d’innovation.

Performance et autonomie : Le choix de la Blade Battery

Reposant sur l’innovante e-Platform 3.0, la Dolphin Surf intègre la célèbre Blade Battery de BYD, une référence mondiale en matière de sécurité et de durabilité.

● Autonomie étendue : Avec sa version 38,8 kWh, la Dolphin Surf offre jusqu’à 445 km d’autonomie en cycle urbain (300 km en cycle mixte WLTP), permettant de couvrir largement les besoins hebdomadaires de trajet.

● Recharge ultra-rapide : En seulement 30 minutes, la batterie passe de 30% à 80% sur une borne rapide (DC), rendant l’électrique plus simple que jamais.

Une championne du monde dans nos rues

La Dolphin Surf arrive en Tunisie forte d’un palmarès international impressionnant. Elle appartient à la gamme qui a remporté le titre de “Best Buy Car of Europe 2024” par Autobest, ainsi que le trophée de “World Urban Car 2024”.

Ces distinctions soulignent l’avance technologique de BYD et son engagement à offrir des véhicules électriques performants et accessibles sans aucun compromis sur la qualité.

Technologie “Fun & Smart”

L’habitacle est une véritable extension du smartphone:

●Connectivité totale: Écran tactile de 10,1 pouces, Apple CarPlay et Android Auto.

●Expérience unique: Système Karaoké intégré et commande vocale « Hi BYD ».

●VtoL (Vehicle-to-Load): La voiture devient une source d’énergie pour vos soirées ou sorties en plein air, capable d’alimenter vos appareils électriques externes.

Sécurité et Garantie: La sérénité avant tout

La sécurité n’est pas une option: 6 airbags, freinage d’urgence automatique (AEB) et structure renforcée. BYD Tunisie accompagne ce lancement avec des garanties rassurantes:

● Batterie: 8 ans ou 200 000 km.

● Véhicule: 6 ans ou 150 000 km.

Disponibilité et Tarifs

Déclinée en 4 coloris inspirés de la nature (Yellow Green, Black, White, Silver), la Dolphin Surf est proposée à partir de:

● Dolphin Surf (230 kWh): 51 000 TND TTC

● Dolphin Surf (300 kWh): 55 000 TND TTC

BYD Tunisie: Un leader plébiscité par les Tunisiens

Au-delà de ses innovations technologiques, BYD s’impose comme la référence absolue de la mobilité électrique en Tunisie. La marque a clôturé l’année 2025 au rang de numéro 1 des ventes de véhicules électriques sur le marché national.

Ce succès est porté par le BYD Atto 3, modèle électrique le plus vendu dans le pays, tandis que l’ensemble de la gamme confirme sa popularité avec trois modèles classés parmi le Top 5 des meilleures ventes électriques. Cette confiance des consommateurs est couronnée par l’excellence de son service, BYD Tunisie ayant remporté le prestigieux label “Élu Service Client de l’Année 2026”.

À propos de BYD :

BYD (Build Your Dreams) est un leader technologique mondial figurant au classement Fortune Global 500. Avec plus de 120 000 employés en R&D et 65 000 brevets déposés, BYD s’engage à travers sa vision « Cool the Earth by 1°C » à réduire l’empreinte carbone mondiale.

