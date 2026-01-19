Hommage à Lina Ben Mhenni : 3ème édition du Festival 27/20 au ciné-théâtre Le Rio à Tunis

La troisième édition du Festival 27/20 se tiendra du 23 au 25 janvier 2026 au ciné-théâtre Le Rio à Tunis, sous le thème fort et engagé : « Avec nos récits affranchis, la dignité ne s’oublie pas ».

Organisé par l’association Lina Ben Mhenni, cet événement culturel et artistique rend hommage à la mémoire de Lina Ben Mhenni, cyberdissidente, blogueuse et figure emblématique de la révolution tunisienne, disparue le 27 janvier 2020.

Lancé en 2023, le Festival 27/20 s’est imposé comme un rendez-vous annuel dédié à la mémoire critique, aux récits de résistance et aux luttes pour la dignité et la justice sociale. Pendant trois jours, le Festival 27/20 à Tunis proposera un programme riche et pluridisciplinaire, dont les détails seront annoncés prochainement.

Le public pourra assister à des projections de films documentaires, des concerts, des performances artistiques, des spectacles de danse et de musique, ainsi qu’à des débats et ateliers centrés sur des thématiques telles que l’écriture comme acte de résistance, l’archivage militant, les mouvements sociaux, la solidarité comme stratégie de lutte ou encore le soutien à la Palestine en Tunisie.

Les travaux de l’École féministe Lina Ben Mhenni seront également mis à l’honneur, renforçant la dimension pédagogique et militante du festival.

Parmi les temps forts de cette édition figurent une cérémonie d’ouverture marquée par une performance chorégraphique suivie d’un concert, ainsi que plusieurs débats politiques, dont l’un sera consacré à la souveraineté et à l’avenir de la gauche.

Le festival se clôturera par une performance théâtrale franco-tunisienne, rendant hommage à Lina Ben Mhenni et aux militantes féministes du monde entier, avec un accent particulier sur la mémoire des luttes et les archives de résistance.

Conçu comme un espace participatif, ouvert et inclusif, le Festival 27/20 se veut un lieu d’expression, de rencontre et d’échange entre artistes, militant·es, chercheur·es et citoyen·nes.

Toutes les activités sont gratuites, y compris les projections, spectacles et débats, tandis que la participation aux ateliers nécessite une inscription préalable via un formulaire en ligne.

Plus d’informations sur la page de l’association Lina Ben Mhenni sur Facebook.

