Joy Awards 2026 : Riyad célèbre le divertissement mondial dans une cérémonie digne des Oscars

Les Joy Awards 2026, la cérémonie qui récompense les meilleurs productions, protagonistes et artistes qui se sont distingués partout dans le monde, particulièrement au Moyen-Orient, ont confirmé leur statut de cérémonie la plus prestigieuse du divertissement dans le monde arabe.

La soirée de Joy Awards est transmise en direct par le MBC Group s’impose désormais comme un événement international dont l’ampleur, la mise en scène et la qualité artistique rappellent de plus en plus les Oscars américains.

Organisée le 17 janvier 2026 à Riyad, en Arabie saoudite, la cérémonie a rassemblé les plus grands talents du cinéma, de la musique, de la télévision, du sport et du divertissement, arabes et internationaux, dans le cadre du Riyadh Season, sous l’égide de l’Autorité générale du divertissement d’Arabie saoudite (General Entertainment Authority).

Lancée en 2021, la cérémonie des Joy Awards gagne en notoriété et en crédibilité, devenant une plateforme incontournable de reconnaissance artistique. Sa particularité réside dans le vote du public via l’application officielle pour des résultats reflétant les goûts populaires tout en renforçant l’engagement des fans à travers le monde arabe.

Un tapis rouge mondial et des stars de premier plan

L’édition 2026 s’est distinguée par une présence exceptionnelle de célébrités internationales, confirmant la place de Riyad comme nouveau hub mondial du divertissement.

Parmi les invités d’honneur figuraient Forest Whitaker et Millie Bobby Brown, aux côtés de stars telles que Shah Rukh Khan, Oscar Isaac, Katy Perry, Robbie Williams et le groupe Il Divo.

Les héros de séries à succès de Netflix, notamment Squid Game et Stranger Things, ainsi que des figures emblématiques de Game of Thrones, ont également foulé le tapis rouge, suscitant un large engouement médiatique. La scène arabe était tout aussi brillamment représentée avec la présence d’acteurs et chanteurs majeurs.

Les trophées des Joy Awards, conçus par la maison Chopard et inspirés du faucon saoudien, symbolisent l’excellence et l’identité culturelle de la cérémonie. Les prix couvrent de nombreuses catégories, dont Meilleur artiste masculin et féminin, Chanson préférée, Meilleure série télévisée et Meilleur film.

En 2026, Fadel Shaker et Angham ont remporté les distinctions majeures, tandis que des œuvres comme la série égyptienne Ashghal Shaqqa Jeddan, la série saoudienne Sharee’ Al-Asha et le film égyptien Siko Siko ont marqué le palmarès. Des prix honorifiques, dont le Lifetime Achievement Award, ont également récompensé des carrières exceptionnelles en plus des hommages à des personnalités arabes récemment disparues.

Une mise en scène spectaculaire inspirée des Oscars

La scénographie, les tableaux artistiques et la réalisation télévisuelle ont confirmé l’ambition des Joy Awards de rivaliser avec les plus grandes cérémonies internationales.

Diffusée sur MBC et la plateforme Shahid, la soirée a proposé un spectacle grandiose avec des performances live, hommages cinématographiques et séquences émotionnelles, renforçant la comparaison avec les Oscars américains.

La cérémonie a été présentée par le Libanais Wissam Breidy, accompagné de la Tunisienne Azza Slimane et de l’ancienne Miss Liban Yasmina Zaytoun, formant un trio élégant et charismatique à la hauteur de l’événement.

Clap de fin des Joy Awards 2026 : hommage magistral aux productions syriennes

Le clap de fin des Joy Awards 2026 a offert l’un des moments les plus forts de la soirée avec un tableau artistique dédié aux productions syriennes, salué par le public et la critique.

Intitulé « Ya Cham », ce spectacle de clôture a célébré les œuvres emblématiques de la dramaturgie syrienne, marquant notamment le retour de Duraid Lahham aka Ghawar Al-Tousheh, de la série culte « Miroirs » de Yasser Al-Azmeh, de Bab Al Hara et de ses stars, de Zeer Salem, ainsi que de « Les Journaux de Jamil et Hanaa ».

Ce tableau a réuni sur scène plusieurs générations de figures majeures de la télévision arabe, parmi lesquelles Duraid Lahham, Yasser Al-Azmeh, Mona Wassef, Abbas Al-Nouri, Salloum Haddad, Abed Fahd, Taim Hassan, Qusai Khouli et Ayman Zeidan.

Des extraits de feuilletons et de productions syriennes parmi les plus populaires du monde arabe ont été interprétés en live, en présence même de leurs protagonistes. Un hommage vibrant aux artistes syriens, dont l’influence a profondément marqué l’évolution du jeu d’acteur et de la narration dramatique dans le monde arabe.

À travers cette édition 2026, les Joy Awards confirment leur ambition de devenir une référence mondiale du divertissement, capable de conjuguer glamour, innovation, reconnaissance artistique et célébration des identités culturelles, positionnant durablement Riyad parmi les grandes capitales internationales du spectacle et de la culture.

Sara Tanit