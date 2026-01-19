La Cité des Sciences à Tunis mobilise pour une société résiliente à l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation à l’environnement

À l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation à l’environnement, la Cité des Sciences à Tunis organise, le samedi 24 janvier 2026, une journée scientifique majeure intitulée : « Éco-Éducation : Vers une Société Résiliente ».

Cet événement rassemble experts, éducateurs, acteurs de la société civile et citoyens autour d’un objectif commun : transformer les savoirs scientifiques en actions concrètes et durables au service de l’environnement et de la résilience de la Tunisie.

Placée sous le signe de l’innovation pédagogique, cette rencontre mettra en avant l’intégration des outils numériques et de l’approche « One Health » pour moderniser l’enseignement des enjeux environnementaux.

L’objectif de l’événement est renouveler les méthodes d’apprentissage, rendre les contenus plus accessibles et renforcer le lien entre santé humaine, animale et environnementale afin de former des générations conscientes et engagées.

Le programme s’articule autour de deux axes forts. Le premier, « Vision et Jeunesse », analysera l’intégration des problématiques environnementales dans les programmes scolaires et soulignera le rôle central de l’enfant comme moteur du changement.

Le second axe « Santé et Médias », introduira le concept One Health et démontrera comment les médias et le numérique peuvent devenir de puissants leviers d’éducation et de sensibilisation écologique.

Cette journée s’adresse aussi bien aux professionnels de l’éducation, de la communication et de la société civile qu’au grand public, notamment aux familles et aux citoyens désireux de mieux comprendre les défis environnementaux et d’agir pour une société plus résiliente. À travers conférences, échanges et ateliers, la Cité des Sciences de Tunis souhaite créer une dynamique collective autour de l’éco-éducation.

Ce rendez-vous incontournable pour penser, ensemble, l’avenir environnemental de la Tunisie et construire une société plus forte face aux crises à la Cité des Sciences à Tunis est en entrée libre et gratuite.

