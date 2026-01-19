Météo en Tunisie : pluies orageuses et températures en baisse

La Météo en Tunisie indique des Des pluies de quantités importantes sont prévues au nord-est et localement dans la zone du Sahel avec des chutes de grêle dans certains endroits, lundi 19 janvier 2026.

Temps très nuageux dans la plupart des régions avec des pluies temporairement orageuses au nord puis localement au centre et au sud, où elles seront parfois intenses.

Vent de secteur est fort à relativement fort près des côtes et faible à modéré dans le reste des régions, sa vitesse dépassera 80km/h sous forme de rafale lors des orages.

Mer très agitée à très houleuse, voire localement violente dans les golfes de Tunis et d’Hammamet.

Les températures sont en légère baisse, les maximales sont situées entre 11 et 16 degrés au nord et dans les régions ouest et entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions.