Alerte météo en Tunisie : les habitants de Nabeul appelés à rester chez eux et ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité

Les autorités régionales de Nabeul ont appelé les citoyens à rester à leur domicile, dans des zones sécurisées, et à ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité et ce après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région et la hausse significative du niveau des eaux dans l’ensemble des délégations du gouvernorat de Nabeul.

Le premier délégué du gouvernorat de Nabeul et membre de la Commission régionale de prévention et de gestion des catastrophes, Mourad Belhaj, a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que les services de la Protection civile ainsi que les différentes forces de sécurité sont mobilisés sans interruption depuis la nuit de lundi afin de porter assistance aux citoyens bloqués.

Il s’agit notamment de porter secours aux citoyens dont les véhicules ont été immobilisés sur les routes en raison de l’infiltration des eaux, d’assurer le pompage des habitations inondées et de désenclaver plusieurs zones isolées.

Belhaj a encore souligné que la configuration géographique du gouvernorat de Nabeul, traversé par de nombreux oueds, impose une vigilance accrue et exclut toute prise de risque, appelant les citoyens à éviter toute proximité avec les cours d’eau dont le niveau a fortement augmenté, provoquant des débordements et des inondations.

Ces conditions ont entraîné des perturbations majeures de la circulation routière dans plusieurs régions, rendant les déplacements particulièrement dangereux pour les usagers de la route.

Il a renouvelé son appel aux citoyens à demeurer à leur domicile, à s’éloigner des points à risque où s’accumulent les eaux, des bâtiments vétustes, des poteaux électriques et des lits d’oueds, tout en réduisant au maximum les déplacements, insistant sur le caractère prioritaire de ces mesures pour prévenir tout danger potentiel.

Il est à noter que les précipitations enregistrées dans les différentes délégations du gouvernorat de Nabeul se poursuivent sans interruption depuis la fin de l’après-midi de lundi. Les quantités de pluie ont atteint des niveaux exceptionnels, dépassant les 205 millimètres dans la délégation d’El Mida et oscillant entre 140 et 150 millimètres dans plusieurs autres délégations.

La poursuite des intempéries a entraîné une quasi-paralysie de la circulation, notamment du transport public, avec l’arrêt des services de bus et de taxis.

Rappelons que La carte d’appel à la vigilance actualisée, mardi 20 janvier 2026 dans la matinée, par les services de l’INM, a réattribué la couleur rouge aux gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul et Monastir en raison de la persistance des fortes perturbations météorologiques enregistrées dans ces régions.

Tekiano avec TAP