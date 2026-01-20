Alerte météo en Tunisie : vigilance maximale dans plusieurs régions classées rouges face à des conditions climatiques dangereuses

L’Institut national de la météorologie (INM) a classé plusieurs régions du pays en zones à haut niveau d’alerte, appelant à une vigilance extrême en raison de phénomènes météorologiques dangereux et d’une intensité inhabituelle attendus dans les prochaines heures et les prochains jours.

Selon une alerte spéciale publiée ce mardi, le Grand Tunis, le Cap Bon (Nabeul) et le gouvernorat de Monastir ont été placés en alerte rouge, correspondant à un niveau de danger très élevé.

Les régions de Zaghouan, Mahdia, Bizerte et Sousse sont quant à elles classées en alerte orange, indiquant un risque important lié à l’évolution des conditions météorologiques.

D’après l’INM, les principaux phénomènes attendus sont des cellules orageuses actives, accompagnées de pluies intenses, parfois très abondantes, ainsi que de vents violents. Les précipitations pourront être temporairement orageuses, avec des quantités localement importantes en un laps de temps réduit, et pourraient être accompagnées de chutes de grêle dans certaines zones limitées.

La situation météorologique sera également marquée par des vents très forts, dont les rafales pourraient dépasser ponctuellement les 90 km/h, notamment près des côtes et lors du passage des nuages orageux.

Ces conditions risquent d’entraîner une forte perturbation des activités quotidiennes et de la vie économique, pouvant se prolonger sur plusieurs jours.

L’Institut national de la météorologie met en garde contre les risques de crues soudaines et d’inondations rapides, en particulier dans les zones urbaines, les régions basses, les oueds et les axes de ruissellement.

Les fortes pluies pourraient également provoquer une baisse significative de la visibilité, des perturbations du trafic routier, des débordements des réseaux d’assainissement, ainsi que des coupures éventuelles d’électricité.

Recommandations de l’INM

Face à cette situation, l’INM appelle les citoyens à suivre attentivement les bulletins météorologiques officiels et à respecter scrupuleusement les consignes des autorités. Il est fortement recommandé d’éviter tout déplacement non nécessaire, à pied ou en voiture, sur les routes inondées ou à proximité des cours d’eau, et de conduire avec une extrême prudence en raison des risques de glissade et de visibilité réduite.

Enfin, l’Institut insiste sur la nécessité d’éviter les sous-sols et les zones basses durant les périodes de fortes pluies, et recommande de mettre les biens personnels à l’abri, loin des endroits exposés aux inondations, afin de limiter les dégâts matériels et les risques pour la sécurité des personnes.

Tekiano avec TAP