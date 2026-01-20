Météo en Tunisie : les perturbations météorologiques devraient s’atténuer progressivement dès l’après-midi

La Météo en Tunisie est marquée par des perturbations météorologiques très importantes mardi 20 janvier 2026 qui devraient s’atténuer progressivement à partir de l’après-midi précise l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Des pluies abondantes continueront de s’abattre tout au long de la journée du mardi, notamment sur l’Est du pays, en particulier les gouvernorats du Grand Tunis, de Bizerte, de Nabeul, du Sahel et de Sfax.

Les cumuls les plus élevés oscilleront entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre près de 80 mm par endroits.

Ces précipitations seront accompagnées de chutes de grêle et de vents forts à violents, surtout sur les zones côtières et lors du développement de cellules orageuses.

