Perturbations météorologiques en Tunisie : plusieurs représentations diplomatiques ferment leurs portes

Des représentations diplomatiques à Tunis ont annoncé, mardi 20 janvier 2026, la fermeture de leurs portes au public en raison des perturbations météorologiques que connaît le pays depuis lundi.

Ces représentations ont indiqué, dans des communiqués publiés sur leurs pages facebook, que les rendez-vous et les remises de passeports seront reportés à une date ultérieure.

Parmi ces représentations diplomatiques figurent l’ambassade d’Allemagne, l’ambassade des Pays-Bas, l’ambassade d’Egypte, l’ambassade du Canada et le Consulat général de France.

Depuis lundi 19 janvier 2026, plusieurs gouvernorats connaissent des précipitations abondantes dans les régions Est du nord et du centre, avec des quantités localement importantes, en particulier dans les gouvernorats du Grand Tunis et de Nabeul.