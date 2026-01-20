Tempête Harry en Méditerranée : quels impacts pour la Tunisie face à cet épisode météo extrême ?

La tempête Harry constitue une dépression active circulant sur le bassin méditerranéen, continue de provoquer de fortes perturbations météorologiques depuis la mi-janvier 2026.

Après avoir frappé violemment le sud-est de la France, ce système dépressionnaire influence désormais l’ensemble de la Méditerranée occidentale et centrale, avec des répercussions notables sur la Tunisie, notamment en matière de pluies intenses, vents forts et état de la mer.

Nommée par l’agence météorologique espagnole Aemet, la tempête Harry se caractérise par une instabilité atmosphérique marquée, générant des cumuls pluviométriques exceptionnels, des rafales de vent dépassant localement les 90 km/h et une forte houle en Méditerranée, avec des vagues pouvant atteindre 6 à 7 mètres.

Ces conditions, bien que plus sévères sur les côtes nord de la Méditerranée. Ils ont un effet indirect mais significatif sur les pays du sud, en nord Afrique, dont la Tunisie.

La Tunisie se caractérise depuis lundi 19 janvier 2026 par un temps particulièrement instable, marqué par des pluies temporairement orageuses, parfois abondantes sur de courtes périodes, notamment dans le nord, le centre-est et les régions côtières.

Les vents forts, accentués par le contraste thermique entre la mer et le continent, provoquent une mer très agitée, rendant la navigation maritime difficile et perturbant les activités de pêche et de transport côtier. Les autorités appellent ainsi à la prudence en mer, en particulier pour les petites embarcations.

Les risques hydrologiques constituent une préoccupation majeure. Les sols déjà fragilisés par les précipitations récentes peuvent rapidement devenir saturés, augmentant le risque de ruissellements, de crues soudaines et d’inondations localisées, surtout dans les zones urbaines, les régions basses et à proximité des oueds.

L’ingénieur à l’Institut national de la météorologie (INM) Sarhane Rahali a démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux affirmant que la Tunisie est directement touchée par la tempête Harry, installée sur le bassin méditerranéen.

Lors d’une intervention dans l’émission Ahla Sbeh sur la radio Mosaique Fm, il a précisé que les perturbations au nord, nord-est et Sahel résultent principalement de cellules orageuses actives en mer, provoquant de fortes pluies dues à des nuages cumulonimbus stationnaires.

Ces effets persisteront jusqu’aux 15 prochaines heures, avec des phénomènes intenses comme des précipitations abondantes, de la grêle locale et des rafales de vent dépassant 90 km/h sur les côtes.

L’INM a placé en vigilance très élevée (extrême) le Grand Tunis, le Cap Bon et Monastir, et en alerte élevée Zaghouan, Mahdia, Bizerte et Sousse. Rahali met en garde contre des crues soudaines, inondations en zones urbaines et perturbations économiques et quotidiennes dues à ces pluies orageuses inhabituelles

Toutefois, les services météorologiques tunisiens recommandent de suivre attentivement les bulletins officiels, de limiter les déplacements non nécessaires lors des épisodes pluvieux intenses et de respecter les consignes de sécurité, notamment en cas de vents forts ou de routes inondées.

Selon les prévisions météorologiques, l’impact de la tempête Harry sur le bassin méditerranéen devrait se poursuivre jusqu’aux environs du 20 janvier 2026 avant une amélioration progressive des conditions.

Tekiano