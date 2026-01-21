Evolution du streaming : impact du FAST, des créateurs et des expériences en direct sur l’avenir de la TV

Samsung a organisé une table ronde réunissant des leaders de l’industrie afin d’analyser l’évolution rapide du streaming : « FAST Forward : comment les nouveaux modèles de streaming façonnent la prochaine génération de TV », en marge du salon CES 2026.

Cette rencontre a rassemblé des acteurs majeurs du divertissement et des médias afin d’explorer l’évolution du streaming et l’essor rapide des contenus gratuits financés par la publicité (FAST – Free Ad-Supported Television).

La discussion a mis en lumière l’interconnexion entre l’évolution des comportements et les attentes des consommateurs, la transformation des contenus via la technologie et les nouveaux modèles de monétisation, le rôle grandissant des créateurs en tant que véritables studios, ainsi que l’émergence d’expériences interactives et en direct qui transforment le visionnage passif en expérience dont le spectateur est acteur.

Animée par Natalie Jarvey (The Ankler), la table ronde réunissait Salek Brodsky, Senior Vice President et Global Head de Samsung TV Plus, Alessandra Catanese, CEO de Smosh, et Bruce Casino, Executive Vice President Sales & Distribution, U.S. chez NBCUniversal Global TV Distribution.

Le FAST gagne du terrain alors que les audiences redéfinissent la notion de valeur

Face à la fatigue liée aux abonnements et à la fragmentation des plateformes de streaming, les intervenants ont souligné comment le FAST redonne simplicité et valeur à l’expérience télévisuelle.

Samsung TV Plus a occupé une place centrale dans les échanges en tant que plateforme conçue pour réduire les frictions, proposant gratuitement des centaines de chaînes en direct et à la demande, accessibles facilement sur les téléviseurs et appareils Samsung dans le monde entier.

« L’expérience TV peut aujourd’hui donner l’impression de demander trop d’efforts aux spectateurs », a déclaré Salek Brodsky. « Avec Samsung TV Plus, notre objectif est de simplifier à nouveau la télévision, en combinant la puissance de la découverte linéaire avec une expérience connectée moderne, fluide, éditorialisée et réellement utile. »

Les intervenants ont souligné que le FAST est devenu un pilier à part entière de l’écosystème du streaming, complétant les modèles par abonnement et les chaînes traditionnelles tout en proposant des contenus premium à grande échelle. Pour Samsung TV Plus, cette évolution repose sur la création d’expériences partagées qui enrichissent le visionnage et répondent aux attentes actuelles et futures des utilisateurs.

Les modèles hybrides redessinent l’écosystème du streaming

Les participants ont mis en avant que l’évolution du streaming ne vise pas à remplacer les modèles existants, mais à élargir les modes de consommation des contenus. FAST, abonnement et diffusion linéaire coexistent désormais, permettant aux studios de prolonger la durée de vie de franchises reconnues, de toucher de nouveaux publics et de créer davantage de valeur sans nuire aux performances des autres canaux.

En s’appuyant sur les données, les comportements des audiences et des décennies d’expertise éditoriale, les acteurs des médias utilisent le FAST pour enrichir leurs offres existantes et bâtir un écosystème plus résilient et diversifié.

Bruce Casino a expliqué comment cette approche a permis à NBCUniversal de proposer des contenus classiques et contemporains aux audiences FAST tout en maintenant de solides performances sur l’ensemble des plateformes : « Le FAST ne remplace pas la distribution traditionnelle, il la prolonge.

Lorsque des contenus de qualité sont présents sur plusieurs canaux, cela crée une valeur additionnelle plutôt qu’un effet de cannibalisation, permettant aux franchises de prospérer à la fois sur le FAST, le streaming et les chaînes linéaires. »

Les créateurs deviennent les nouveaux studios

La table ronde a également exploré la manière dont l’évolution des usages et des plateformes permet aux créateurs de toucher de larges audiences sans passer exclusivement par les studios traditionnels. À mesure que les contenus migrent des réseaux sociaux vers le salon, le FAST joue un rôle de passerelle entre la culture numérique et la télévision classique, tout en contribuant à l’élévation des standards de production.

Samsung TV Plus a été mis en avant comme une plateforme accompagnant les créateurs dans leur transformation, leur permettant de passer de marques « digital-first » à de véritables studios TV, tout en élargissant leur audience et leurs opportunités de monétisation à l’échelle mondiale.

Le collectif humoristique Smosh illustre parfaitement cette évolution. En lançant une chaîne FAST sur Samsung TV Plus, Smosh a renforcé le lien avec sa communauté existante tout en accédant à une audience bien plus large, favorisant ainsi une croissance durable.

« Collaborer avec Samsung TV Plus nous a permis d’améliorer la qualité de nos productions et d’investir dans l’avenir de la marque Smosh », a déclaré Alessandra Catanese, CEO de Smosh. « C’était la plateforme idéale pour toucher un public plus large tout en positionnant notre contenu dans un environnement premium, en phase avec nos ambitions. »

Les expériences live et interactives stimulent l’engagement

Au-delà de la consommation à la demande, les intervenants ont abordé l’impact des contenus en direct — concerts, événements et expériences interactives — dans la transformation de l’expérience télévisuelle. En créant des moments partagés auxquels les spectateurs participent activement, la télévision devient un vecteur de connexion et d’émotion collective.

Grâce à des fonctionnalités telles que les diffusions synchronisées et l’interaction en temps réel, la technologie transforme la télévision d’un média passif en une expérience engageante, favorisant l’enthousiasme, le lien social et le sentiment d’appartenance.

« Les contenus authentiques qui créent des connexions culturelles et rassemblent les gens sont essentiels », a conclu Salek Brodsky. « C’est pourquoi nous investissons dans les événements live, les programmes portés par des créateurs et les formats interactifs, pour rappeler pourquoi la télévision a toujours été au cœur du foyer. »

Alors que le streaming continue d’évoluer, Samsung s’engage à façonner un écosystème TV qui apporte de la valeur aux spectateurs, des opportunités aux créateurs et de l’échelle aux annonceurs — redéfinissant ainsi ce que la télévision peut être en 2026 et au-delà.

Communiqué