La Fédération tunisienne de football annonce la composition du nouveau staff technique de la sélection nationale

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, mardi, la composition du nouveau staff technique qui se chargera de l’entrainement de la sélection nationale tunisienne de football.

Le nouveau Staff technique se compose de :

– Sabri Lamouchi, sélectionneur national

– Michael Hefele, entraîneur adjoint

– Olivier Pedemas, entraîneur des gardiens

– Cedric Blomme, préparateur physique

– Wahbi Khazri, responsable département analyse

La conférence de presse du nouveau sélectionneur national, qui était prévue ce mardi à la mi-journée, a été reportée à une date ultérieure en raison de conditions météorologiques exceptionnelles.

La FTF avait décidé, mercredi dernier, de nommer Sabri Lamouchi nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage pour la période à venir.

“Le bureau fédéral a décidé de nommer Sabri Lamouchi en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne. Un accord a été trouvé concernant l’ensemble des détails contractuels, financiers et organisationnels liant les deux parties. Le contrat d’objectifs s’étend dans une première phase jusqu’au 31 juillet 2027”, avait déclaré à l’agence TAP Moez Mestiri, porte-parole officiel de la FTF.

Mestiri avait également précisé que “le travail du staff technique sera ensuite évalué par le bureau fédéral et, si les résultats sont jugés satisfaisants, le contrat sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2028”.

Tekiano avec TAP