Météo en Tunisie : Pluies éparses et temporairement orageuses à intenses sur l’extrême nord-ouest

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies éparses et temporairement orageuses au nord mercredi 21 janvier 2026. Elles concerneront progressivement, le centre et localement le sud, et seront parfois intenses à l’extrême nord-ouest.

Vent du secteur nord au nord et au centre, de secteur ouest au sud, fort près des côtes et au sud-est, faible à modéré ailleurs. Sa vitesse dépassera momentanément 70km/h sous forme de rafales pendant les orages.

Mer très houleuse, à houleuse au nord, houleuse à très agitée ailleurs.

Les températures maximales varieront entre 7°C et 11°C dans les régions ouest du nord et du centre, et entre 12°C et 15°C ailleurs.