Salon National des Arts Plastiques 2026 : rendez-vous pour une 2ème édition au Macam Tunis

Le Salon National des Arts Plastiques revient pour sa deuxième édition, du 24 janvier au 24 février 2026, au Musée National d’Art Moderne et Contemporain de Tunis, Macam Tunis à la cité de la culture Chedli Klibi à Tunis, après une première édition réussie à la Maison des Arts du Belvédère.

Organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce salon multidisciplinaire réunit pas moins de 79 artistes entres peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes et artistes de l’installation.

Chaque participant au salon des arts plastiques peut exposer jusqu’à trois œuvres, offrant un panorama représentatif de la création plastique tunisienne.

Cette édition s’inscrit dans une volonté de décentralisation culturelle, avec une participation gratuite ouverte aux artistes de toutes les régions et de toutes les générations, en coordination avec les délégations régionales aux Affaires culturelles.

Le Salon vise à pallier le manque d’espaces d’exposition en régions, à offrir une visibilité nationale aux artistes et à permettre à la commission d’achat d’acquérir des œuvres au nom de l’État, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine artistique tunisien.

Lors de la première édition, organisée en juin–juillet 2025, 64 artistes issus de plusieurs gouvernorats ont participé, avec plusieurs œuvres acquises par le ministère. La ministre des Affaires culturelles a annoncé que cette manifestation se tiendra désormais deux fois par an, en janvier et en juin.

MACAM Tunis, le Musée national d’art moderne et contemporain est le premier musée dédié à toutes les formes d’arts plastiques en Tunisie, créé en 2018. Ses locaux se situent à la Cité de la Culture de Tunis et sa principale mission est d’assurer l’étude, la gestion, la restauration et la préservation de plus de 2300 œuvres déposées dans ses réserves, selon les normes muséales internationales, en plus de promouvoir les expériences visuelles et plastiques contemporaines.

Tekiano