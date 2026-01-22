Hyundai Tunisie renouvelle son engagement en faveur de la santé visuelle des enfants à travers une 2ème édition solidaire

Dans le cadre de son engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Hyundai Tunisie a organisé, dimanche 18 janvier 2026, la deuxième édition de sa journée de consultations ophtalmologiques gratuites dédiée aux enfants, confirmant ainsi la continuité de son action sociétale en faveur de la santé et du bien-être des plus jeunes.

Réalisée en partenariat avec l’association Un sourire pour tous et l’association Arc en Ciel, cette initiative s’est déroulée dans les locaux de l’Association Arc en Ciel à Sidi Daoud. Elle s’inscrit dans la volonté de Hyundai Tunisie d’offrir aux enfants un accès essentiel aux soins visuels, contribuant ainsi à leur bien-être et à de meilleures conditions d’apprentissage.

Cette journée a permis à 50 enfants de bénéficier d’un parcours de santé visuelle complet, comprenant des consultations et dépistages ophtalmologiques assurés par le Club de Vision, des tests de vue réalisés avec l’appui de l’opticienne Mme Olfa Khemakhem (OPTIMUM), ainsi que la prise en charge intégrale des lunettes optiques par Hyundai Tunisie pour les enfants nécessitant une correction visuelle.

À l’issue des examens, des enfants ont été identifiés comme ayant besoin de lunettes, qui leur seront fournies gratuitement, apportant un soutien concret à des familles souvent confrontées à des difficultés d’accès à ce type de soins.

La santé visuelle des enfants représente un enjeu majeur pour leur éducation, leur épanouissement personnel et leur avenir. Consciente de cette réalité, Hyundai Tunisie poursuit son engagement en faveur de la prévention et de l’accompagnement des jeunes, en mettant en place des actions à fort impact humain, au plus près des besoins des communautés locales.

À travers cette deuxième édition, Hyundai Tunisie confirme sa volonté d’inscrire ses actions RSE dans la durée, en s’appuyant sur des partenariats associatifs engagés et des professionnels de santé mobilisés pour une cause commune.

Cette initiative illustre l’ambition de la marque de contribuer activement à un développement plus solidaire et inclusif, en accordant une attention particulière aux domaines essentiels que sont la santé, l’éducation et l’inclusion sociale.

Fidèle à ses valeurs, Hyundai Tunisie continue ainsi de multiplier les projets concrets et durables, avec pour objectif de créer un impact positif et pérenne, au service des générations d’aujourd’hui et de demain.

Communiqué