La Cité des sciences à Tunis organise une soirée astronomique dédiée aux ‘planètes géantes’

La Cité des sciences à Tunis (CST) organise une soirée astronomique dédiée aux ‘planètes géantes’, gratuite et ouverte à tous les publics, samedi 31 janvier 2026. Cette manifestation débute avec une conférence immersive sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

Les experts de la CST indiquent que la conférence portera sur ces planètes géantes gazeuses du système solaire, réputées pour leur taille colossale, leur beauté spectaculaire et les nombreux mystères scientifiques qu’elles recèlent.

Les participants pourront admirer la Lune, ainsi que Saturne et ses satellites. Jupiter sera visible avec ses bandes nuageuses caractéristiques et ses quatre grandes lunes galiléennes (Io, Europe, Ganymède et Callisto) en plus des points lumineux en orbite autour de la planète.

Au programme de cet événement, qui allie science et découverte, des sessions d’observation aux télescopes et des ateliers gratuits. La soirée débute à partir de 18H30 dans les locaux de la cité des sciences à Tunis.

Tekiano