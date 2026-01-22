Le film À Voix basse de Leyla Bouzid en compétition officielle à la Berlinale 2026

Le film À Voix basse de Leyla Bouzid figure en compétition officielle à la Berlinale 2026. Ce nouveau long-métrage de la réalisatrice tunisienne intitulée À Voix basse ou In A whisper figure parmi les films retenus en compétition officielle à la 76ᵉ édition du Festival international du film de Berlin.

Pour ce troisième long-métrage de 1H53, la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid a fait appel à des acteurs internationaux d’exception à l’instar de Hiam Abbas, Marion Barbeau, Eya Bouteraa, Feriel Chamari, Selma Baccar,Lassad Jamoussi, Younes Naouar, Karim Rmadi, Nedia Belhaj et Abdelkrim Bennani.

Le film est coproduit par Unité (France) et Cinétéléfilms (Tunisie).

Synopsis du film A voix basse de Leyla Bouzid : De retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle, Lilia retrouve une famille qui ignore tout de sa vie à Paris. Déterminée à percer le mystère de la mort soudaine de son oncle, Lilia se retrouve confrontée aux secrets de famille, dans une maison où cohabitent trois générations de femmes.

La 76ᵉ édition du Festival international du film de Berlin (Allemagne) se tiendra du 12 au 22 février 2026 et réunit en compétition officielle 22 films issus de 28 pays, en lice pour remporter les Ours d’or et d’argent.

Liste des films en compétition officielle au festival international de Berlin 2026 :

– Rosebush Pruning – Karim Aïnouz (Italie/Allemagne/Espagne/Royaume-Uni)

– Salvation – Emin Alper (Turquie/France/Pays Bas/Grèce/Suède/Arabie saoudite)

– Nightborn – Hanna Bergholm (Finlande/Lituanie/France/Royaume-Uni)

– Dust – Anke Blondé (Belgique/Pologne/Grèce/Royaume-Uni)

– In a Whisper (À Voix basse) – Leyla Bouzid (France/Tunisie)

– Yellow Letters – İlker Çatak (Allemagne/France/Turquie)

– We Are All Strangers – Anthony Chen (Singapour)

– The Loneliest Man in Town – Tizza Covi, Rainer Frimmel (Autriche)

– Josephine – Beth de Araújo (États-Unis)

– Nina Roza – Geneviève Dulude-de Celles (Canada/Italie/Bulgarie/Belgique)

– Flies – Fernando Eimbcke (Mexique)

– YO Love Is a Rebellious Bird – Anna Fitch, Banker White (États-Unis)

– Everybody Digs Bill Evans – Grant Gee (Irlande/Royaume-Uni)

– Dao – Alain Gomis (France/Sénégal/Guinée-Bissau)

– Queen at Sea – Lance Hammer (Royaume-Uni/États-Unis)

– Soumsoum, The Night of the Stars – Mahamat-Saleh Haroun (France/Tchad)

– At the Sea – Kornél Mundruczó (États-Unis/Hongrie)

– My Wife Cries – Angela Schanelec (Allemagne/France)

– Rose – Markus Schleinzer (Autriche/Allemagne)

– A New Dawn – Yoshitoshi Shinomiya (Japon/France)

– Wolfram – Warwick Thornton (Australie)

– Home Stories – Eva Trobisch (Allemagne)

Leyla Bouzid est née à Tunis en 1984. Elle est la fille du grand réalisateur tunisien Nouri Bouzid. Leyla grandit dans la capitale tunisienne avant de poursuivre son parcours académique en France.

En 2003, elle s’installe à Paris où elle étudie la littérature française à la Sorbonne, puis intègre la prestigieuse La Fémis, section réalisation, affinant ainsi son regard cinématographique et son écriture d’autrice.

Après avoir signé plusieurs courts-métrages multiprimés dans des festivals internationaux, Leyla Bouzid réalise en 2015 son premier long-métrage, À peine j’ouvre les yeux. Présenté à la 72ᵉ Mostra de Venise, le film remporte plus de quarante récompenses à travers le monde et connaît un véritable succès public lors de sa sortie simultanée en Tunisie et en France.

En 2021, elle confirme sa place sur la scène internationale avec Une histoire d’amour et de désir, son deuxième long-métrage, sélectionné à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes, où il séduit par sa sensibilité et sa modernité.

Son troisième long-métrage de fiction, À voix basse, vient enrichir une filmographie cohérente et engagée, faisant de Leyla Bouzid l’une des réalisatrices tunisiennes les plus influentes de sa génération.

Hakka distribution informe que le film A voix basse de Leyla Bouzid sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 29 avril 2026.

