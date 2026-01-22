L’Université de Sousse lance un Certificat inédit en Innovation en Bio-Cosmétologie dédiée aux femmes

L’Université de Sousse lance un Certificat d’Études Complémentaires (CEC) inédit en Innovation en Bio-Cosmétologie (IBC), exclusivement destiné aux femmes diplômées de l’enseignement supérieur.

D’une durée de neuf mois (576 heures), cette formation professionnalisante vise à renforcer l’employabilité, à faciliter la reconversion professionnelle ou à accompagner la création de start-ups dans le secteur de la cosmétologie bio.

Ouverte aux diplômées de toutes disciplines, elle privilégie les femmes en situation de chômage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 février 2026, pour un effectif limité à vingt places.

Porté conjointement par trois établissements de l’Université de Sousse – la Faculté de Médecine de Sousse (FMS), l’École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse (ESST-HS) et l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse (ISBAS) –, ce CEC est développé en partenariat avec l’Institut de Promotion Supérieure du Travail (IPST).

Il a pour objectif de doter les participantes de compétences scientifiques, techniques et commerciales complètes, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la bio-cosmétologie : de la formulation des produits au design du packaging, en passant par le marketing digital et la création d’entreprise.

À l’issue de la formation, les diplômées auront acquis des compétences transversales leur permettant d’intégrer le secteur cosmétique privé, des laboratoires de recherche et développement (R&D), ou de lancer leur propre start-up ou une activité en auto-entrepreneuriat dans ce domaine innovant.

La sélection s’effectuera sur dossier, avec une évaluation de la motivation et du projet professionnel de la candidat.

Tekiano avec TAP