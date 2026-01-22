L’Université de Tunis El Manar se distingue à nouveau dans le classement Times Higher Education 2026

L’Université de Tunis El Manar se distingue à nouveau dans le classement “Times Higher Education” de l’enseignement supérieur par discipline pour l’année 2026, en se distinguant dans 6 disciplines.

L’université Tunisienne précise que cette réussite confirme son leadership aux niveaux national et régional et sa place parmi les établissements d’enseignement supérieur les plus prestigieux de Tunisie, du Maghreb et d’Afrique du Nord.

L’Université Tunis El Manar s’est distinguée dans cette compétition mondiale qui a réuni 2191 universités de 115 pays, en figurant en tête des classements dans six disciplines principales, avec une moyenne générale de 568e place dans ces disciplines.

Ceci reflète l’efficacité de sa stratégie visant à transférer la technologie au service de l’économie et de la société, sa capacité à rivaliser avec les universités les plus prestigieuses au monde et son maintien d’un niveau constant de qualité.

L’Université ajoute que les résultats les plus marquants sont les suivants :

– +301 en économie et gestion (première au niveau national, dans le Maghreb et en Afrique du Nord).

– +501 en ingénierie (première au niveau national)

– + 601 en médecine et sciences de la santé (première au niveau national et dans le Maghreb).

– + 601 en communication (première au niveau national).

– + 601 en sciences biologiques, sciences de la vie et sciences de la terre (première au niveau national, à égalité avec 4 universités tunisiennes).

– + 801 en sciences physiques et sciences exactes (premier au niveau national).

Cette excellence repose sur des stratégies intégrées visant à développer et à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche, à promouvoir l’innovation et à transférer la technologie vers les secteurs productifs, ce qui fait de l’université un acteur influent aux niveaux national et international, selon le communiqué.

Le classement annuel du Times pour l’enseignement supérieur par discipline repose sur cinq critères principaux : l’enseignement (environnement d’apprentissage), la recherche scientifique (volume, revenus et réputation), la qualité de la recherche, l’industrie (transfert de connaissances et innovation) et la perspective internationale (étudiants et cadres internationaux).

Tekiano avec Communiqué