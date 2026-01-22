Météo en Tunisie : temps passagèrement nuageux, pluies éparses l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, à progressivement très nuageux au nord ouest avec des pluies éparses attendues dans l’après-midi du jeudi 22 janvier 2026.

Ces pluies s’étendront progressivement aux régions du nord et localement au centre et au sud, où elles seront accompagnées d’orages, selon l’INM.

Vent de secteur ouest relativement fort à progressivement fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays, sa vitesse dépasse temporairement 60km/h sous forme de rafales.

Mer agitée à localement très agitée au nord et très agitée à localement houleuse sur les côtes est. Les températures maximales sont généralement situées entre 13 et 18 degrés et seront à 10 degrés sur les hauteurs ouest.