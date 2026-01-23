Baker Ben Fredj revient avec l’exposition ‘Le Reste’ à la galerie Archivart après 20 ans d’absence

Après près de vingt ans de création en retrait dans son atelier de Hammamet, l’artiste plasticien Baker Ben Fredj revient sur la scène artistique tunisienne avec une exposition intitulée « Le Reste », qui se tiendra du 24 janvier au 24 février 2026 à la galerie Archivart à La Marsa. L’inauguration aura lieu samedi 24 janvier à 16h30.

Réputé pour sa maîtrise de la gravure, Baker Ben Fredj présente 32 œuvres issues de son imaginaire et inspirées par des motifs berbères tels que le poisson, la lune ou le chameau. Ces symboles sont réinterprétés sous forme de signes, dessins et figures géométriques, dans une approche contemporaine évoquant l’art pariétal.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’artiste confie : « C’est la galeriste Wafa Gabsi qui m’a invité à exposer, pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles j’avais abandonné la gravure, alors que c’est ma passion principale ».

Le titre de l’exposition, « Le Reste », s’inspire du philosophe Gilles Deleuze et reflète l’idée de créer à partir de l’existant et de l’ancien, transformant ce qui est récupéré en matrice artistique.

La connexion de Baker Ben Fredj avec la nature transparaît dans ses choix chromatiques : des tons clairs et chaleureux (blanc cassé, ocre, jaune clair, rouge tendre), ponctués de touches de noir et de variations de bleus et verts, rappelant la mer de Hammamet. Le rose, souvent utilisé pour entourer ses formes, rend hommage au printemps et à la douceur de la vie, mettant en valeur les signes et symboles gravés avec une sensibilité palpable.

Formé à l’ITAAUT de Tunis en 1990 et ayant enrichi son parcours à la Cité des Arts de Paris, Baker Ben Fredj a consacré une partie de sa vie à l’enseignement, tout en explorant la peinture, la gravure, le collage et le marouflage. Son travail allie références à l’art primitif et démarche contemporaine, offrant des œuvres uniques où imaginaire et poésie se rencontrent.

Tekiano avec TAP