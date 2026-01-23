City Cars – Kia consolide sa position de leader sur le marché automobile tunisien en 2025 

City Cars, concessionnaire officiel de la marque automobile Kia en Tunisie, annonce avec grande fierté ses performances exceptionnelles enregistrées sur le marché automobile en 2025.

Portée par une dynamique commerciale soutenue et une gamme en perpétuelle évolution, Kia s’est imposée comme leader du marché automobile tunisien. La marque domine aussi bien le segment des Véhicules Particuliers (VP), avec 7 038 immatriculations, que celui des Véhicules Légers (VL), totalisant 7 056 immatriculations.

Kia occupe également la première place du classement dans la catégorie des modèles VP hors-populaires, véritable cœur de la compétition sur le marché tunisien. Dans ce contexte, il est à préciser également que le Kia Picanto est le modèle VP le plus vendu en 2025.

Enfin, et pour la première fois de son histoire, City Cars s’empare du sommet du podium au classement des concessionnaires, toutes marques confondues.

La marque sud-coréenne, aujourd’hui numéro un en Tunisie, a par ailleurs enregistré une croissance remarquable de 32,14% sur le segment VP, portant sa part de marché à près de 15%, un bond significatif qui confirme la pertinence de son positionnement.

« 2025 est l’année de tous les records pour la marque Kia en Tunisie. Ces performances commerciales témoignent de l’efficacité de notre stratégie dans un environnement hautement concurrentiel », déclare Riadh ANNABI, Directeur Général de City Cars Kia.

« Si cette position de leader représente une grande fierté et le fruit d’un effort collectif continu, nous restons pleinement conscients des défis à relever pour maintenir nos performances dans un secteur en profonde mutation », poursuit-il.

« La marque Kia est solide, ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir. Elle dispose d’une vision claire et d’une capacité d’adaptation qui en font un acteur durablement compétitif.

Quant à City Cars, nous comptons poursuivre sur cette dynamique, capitaliser sur nos acquis et mettre à profit notre réseau d’agents ainsi que notre longue expérience centrée sur le client. C’est ainsi que nous préserverons notre compétitivité et pérenniserons nos résultats », conclut-il.

Une marque qui se distingue sur l’ensemble du marché

Présente en Tunisie depuis 2009, Kia est devenue un maillon essentiel de l’approvisionnement automobile national. Généraliste innovante, elle couvre l’ensemble des segments de marché, de la minicitadine au grand SUV, et propose un portefeuille produit complet.

Kia est également l’une des rares marques à être présente sur toutes les motorisations, du thermique classique au 100 % électrique, en passant par l’hybride et ses déclinaisons.

Un rôle moteur dans la transition énergétique

Précurseur dans l’électrification du parc automobile, Kia accélère sa transformation avec une gamme 100 % électrique en croissance. Après le EV6 et le EV9, le tout nouveau EV3 marque une nouvelle étape dans la diversification des modèles électrifiés, confirmant l’engagement de la marque en faveur des ambitions nationales en matière de transition énergétique.

Un réseau national structuré pour servir le client

City Cars s’appuie sur un réseau solide d’une vingtaine d’agents agréés, véritables relais de proximité et d’agilité commerciale. Ce dispositif garantit une couverture complète du territoire, une qualité de service homogène et une relation client durable, éléments clés de la fidélisation.

La satisfaction au cœur de la démarche

La satisfaction client constitue la priorité absolue de City Cars Kia. La société adresse ses sincères remerciements aux milliers de clients qui lui ont renouvelé leur confiance et réaffirme son engagement à offrir les produits les plus innovants et un service après-vente répondant aux plus hauts standards de qualité.

