La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania dans la short-list finale des Oscars 2026

Le cinéma tunisien confirme son rayonnement international avec une nouvelle reconnaissance de taille. Le film La Voix de Hind Rajab, réalisé par Kaouther Ben Hania, figure dans la deuxième et ultime short-list des Academy Awards®, dans la catégorie Meilleur film international de long métrage.

Cette sélection représente une étape déterminante dans la course aux Oscars. La short-list finale des 5 films nommés pour le titre du Meilleur film international de la 98e édition des oscars sont :

– Un simple accident (It Was Just an Accident) de Jafar Panahi (France)

– The Secret Agent de Kleber Mendonça Filho (Brésil)

– Valeur sentimentale (Sentimental Value) de Joachim Trier (Norvège)

– Sirât de Óliver Laxe (Espagne)

– La Voix de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania (Tunisie)

Cette avancée confirme la place de choix qu’occupe désormais le cinéma tunisien sur la scène internationale, marqué ces dernières années par une présence régulière dans les sélections et short-lists des Oscars, grâce à des films audacieux à forte portée artistique et humaine.

À ce sujet, le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) souligne que cette distinction constitue « une source de fierté pour le cinéma tunisien et pour l’ensemble des professionnels du secteur, renforçant le rayonnement de la Tunisie en tant qu’espace de création cinématographique capable de rivaliser sur les scènes internationales les plus prestigieuses ».

Avec « La Voix de Hind Rajab », Kaouther Ben Hania s’inscrit dans la continuité d’un parcours artistique reconnu à l’échelle internationale. Sa démarche, caractérisée par une approche profondément humaine et une écriture cinématographique maîtrisée, a valu à ses œuvres d’être saluées et primées dans les plus grands festivals à travers le monde.

Le CNCI ajoute : “Cette reconnaissance à ce stade de la compétition constitue une source de fierté pour le cinéma tunisien et pour l’ensemble des professionnels du secteur, et renforce le rayonnement de la Tunisie en tant qu’espace de création cinématographique capable de rivaliser sur les plus prestigieuses scènes internationales.”

La 98e cérémonie des Oscars sera animée par l’animateur de télévision et humoriste américain Conan O’Brien. Elle sera présenté dimanche 15 mars 2026 au Dolby Theatre d’Ovation Hollywood, à Los Angeles.

Tekiano

