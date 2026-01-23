L’École nationale d’administration et la Faculté des sciences de Bizerte signent un accord pour renforcer l’usage de l’IA

L’École nationale d’administration (ENA) et la Faculté des sciences de Bizerte (FSB) ont signé un accord de coopération visant à renforcer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans la modernisation de l’administration publique.

Annoncé sur les réseaux sociaux de l’ENA, jeudi 22 janvier 2026, cet accord a été conclu entre le Laboratoire d’innovation publique de l’École et le laboratoire “Artificial Intelligence, Data Engineering and Applications” (IDEA Lab) de la faculté, en marge d’un séminaire intitulé « L’intelligence artificielle et les technologies modernes dans l’administration publique : approches stratégiques, applications pratiques et perspectives d’avenir ».

Dans la publication de l’ENA, il est précisé que l’accord prévoit la mise en place de mécanismes de collaboration dans les domaines de la recherche, du développement, de la formation, de l’innovation et du transfert de connaissances, dans le but d’améliorer les performances de l’administration tunisienne grâce aux technologies de pointe.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la directrice de l’ENA, Khaoula Abidi, du doyen de la Faculté des sciences de Bizerte, Adel Elloumi, ainsi que du directeur de l’IDEA Lab, Habib Fathallah.

Tekiano avec communiqué