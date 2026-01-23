Météo en Tunisie : averses isolées, températures stables

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux dans les régions côtières nord avec averses éparses, et un temps partiellement nuageux sur le reste des régions, vendredi 23 janvier 2026.

Un vent de l’ouest, virant progressivement au sud, devient relativement fort à localement fort près des côtes, et faible à modéré ailleurs. La mer est agitée à très agitée au nord et très agitée le long des côtes est.

Les températures sont relativement stables avec des maximales qui sont situées entre 13 et 18 degrés Celsius.