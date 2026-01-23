The Tunisian Stambeli Collective invite le jazzman autrichien Nikolaus Holler pour un concert unique à Carthage

The Tunisian Stambeli Collective invite le jazzman autrichien Nikolaus Holler pour un concert exceptionnel organisé avec la participation de l’ambassade d’Autriche en Tunisie, lundi 26 janvier 2026 à 19h30 sur la scène de l’espace culturel Mad’art Carthage.

Lors de ce concert, Nikolaus Holler sera au saxophone et à la flûte traversière, l’autre invité attendu est l’artiste Abdoulay Traoré, maître du Djembéfola de la Guinée. Le groupe sera accompagné par les artistes Mohamed el Hedi & Adel aux chqacheq et au chant.

La groupe The Tunisian Stambeli Collective est créé par deux grands maitres en Tunisie, Yenna Salah Ouergli aux Gombri/Gambra/Chant et Habib Samandi aux percussions Afro-latines…Ils joueront du Stambeli , une musique tunisienne spirituelle d’origine africaine…

Les artistes ne se contentent pas de le jouer comme dans la tradition à savoir gombri, chqacheq et chant mais additionnent d’autres instruments et styles musicaux qui donnent un son nouveau et qui peuvent fusionner avec cet art ancestral…

Le stambeli est un rite traditionnel tunisien mêlant musique, danse et transe, originaire des traditions africaines subsahariennes apportées par des esclaves et migrants noirs au Maghreb. Pratiqué surtout à Tunis et dans le sud tunisien comme à Tozeur (sous la forme brute appelée “banga”), il sert de thérapie spirituelle pour guérir maux physiques ou conjurer le mauvais œil.

Les instruments clés incluent le gumbrī (luth à trois cordes), les shqāshiq (crotales en fer) et parfois la tabla (tambour). Les cérémonies structurent des suites musicales appelées nūba, chacune invoquant un saint ou esprit spécifique pour induire la possession rituelle.

Les billets du concert de The Tunisian Stambeli Collective et invités sont disponibles aux prix de 25 dt pour le grand public et 15dt pour les étudiants, en vente physique sur place au Mad’art sis Carthage Dermech et en ligne.

