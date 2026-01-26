Fender Play arrive sur les téléviseurs Samsung pour apprendre la guitare sur grand écran

Un partenariat inédit a été signé entre Fender et Samsung. En exclusivité sur Samsung TV, la première version de Fender Play entièrement optimisée pour la télévision est lancée. L’application Fender Play permet l’apprentissage en ligne de la guitare, la basse et le ukulélé.

« Grâce aux cours vidéo diffusées directement sur les Samsung TV, l’apprentissage d’un instrument s’intègre naturellement dans le quotidien et permet aux musiciens de progresser plus rapidement », explique Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display (VD) chez Samsung Electronics.

« En apportant Fender Play sur téléviseur pour la première fois, Samsung transforme le plus grand écran de la maison en un espace d’apprentissage et de partage. »

Les musiciens peuvent choisir un parcours pédagogique dédié à l’un des quatre instruments proposés : guitare électrique, guitare acoustique, basse ou ukulélé. Ils ont également accès à des cours à la demande adaptés à leur niveau, comprenant un large éventail de leçons guidées pas à pas et basées sur des morceaux connus.

Avec Jam Mode, les musiciens peuvent sélectionner un décor immersif et accompagner les morceaux sélectionnés parmi différents genres musicaux, transformant ainsi leur écran en scène.

Samsung a dévoilé un aperçu de cette expérience lors du CES 2026, avec des démonstrations à l’écran illustrant le caractère immersif de l’apprentissage. Leader mondial de la TV depuis 20 ans, Samsung offre la qualité d’image, de son et la fiabilité pour accompagner les débutants dans leur progression.

« Nous sommes ravis d’apporter l’expérience d’apprentissage immersive de Fender Play aux utilisateurs de téléviseurs Samsung, afin d’aider les passionnés de guitare à passer au niveau supérieur », déclare Cliff Kim, vice-président en charge de la stratégie de croissance des produits numériques chez Fender et président de la Fender Play Fondation.

« Notre mission a toujours été d’inspirer et de former les musiciens partout dans le monde. Ce partenariat offre aux amateurs de musique la possibilité d’apprendre, de pratiquer et de jouer grâce aux cours interactifs de haute qualité de Fender Play, directement depuis leur téléviseur Samsung. »

À propos de Fender Musical Instruments Corporation :

Depuis 1946, Fender révolutionne la musique et la culture en tant que l’un des principaux fabricants, distributeurs et promoteurs d’instruments de musique au monde. Fender Musical Instruments Corporation (FMIC) — dont le portefeuille de marques inclut notamment Fender®, Squier®, Gretsch® Guitars, Jackson®, EVH®, Charvel®, Bigsby® et PreSonus® — adopte une approche centrée sur les musiciens, visant à concevoir des instruments et des expériences numériques de la plus haute qualité, tous styles confondus.

Depuis 2015, la branche digitale de Fender a développé un nouvel écosystème de produits et d’expériences interactives pour accompagner les musiciens à chaque étape de leur parcours. Cela inclut des applications innovantes et des plateformes d’apprentissage qui complètent les guitares, amplis, pédales d’effets, accessoires et équipements pro-audio Fender, et encouragent la créativité grâce à une expérience immersive. FMIC s’engage à libérer le potentiel d’expression musicale de tous les musiciens, des débutants jusqu’aux légendes qui ont marqué l’histoire.

En 2026, Fender célébrera 80 ans passés à donner aux artistes « des ailes pour voler », perpétuant la vision de son fondateur, Leo Fender, et unissant les musiciens autour d’un amour commun de la musique.

L’application Fender Play sera lancée au premier semestre 2026. Pour plus d’informations consultez : www.samsung.com

Tekiano avec Communiqué