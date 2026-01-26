Journées des arts de la marionnette de Carthage : quand la magie des marionnettes opère en Tunisie du 01 au 08 février 2026

Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) reviennent pour une nouvelle édition du 01 au 08 février 2026. Cette 7ème édition coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire du Centre national des arts de la marionnette, une institution dont l’objectif est de faire aimer l’art de la marionnette au grand public.

L’affiche de la 7ème édition des JAMC a été révélée sur les réseaux sociaux de ce festival dédiée à la marionnette. Elle est conçue par le designer Mohamed Oueslati. Cette affiche incarne une rencontre symbolique exceptionnelle entre le patrimoine et la modernité.

On y découvre une marionnette sculptée dans du bois d’olivier séculaire, vêtue d’un costume imprégné de l’authenticité du patrimoine tunisien, témoignant ainsi d’un récit de libération artistique unique, lit-on dans la présentation de l’affiche.

Cette marionnette suspendue par des fils fins qui dictent ses pas d’un art libre qui choisit sa propre voie, et d’une créativité qui puise dans ses racines tout en ayant le courage de l’innovation. Ceci se reflète la philosophie de cette édition qui ambitionne de célébrer cet esprit affranchi pour affirmer que l’art est un acte de libération continue.

JAMC 2026 : une édition exceptionnelle dédiée à Abdelaziz Mimouni avec 16 pays et plus de 100 marionnettistes

L’édition 7 des JAMC est dédiée à l’artiste Abdelaziz Mimouni, une figure importante du Centre national des arts de la marionnette, reconnu par ses talents multiples, tant administratifs que artistiques.

Né en 1959 à Mornaguia, il a exercé en tant que comptable et trésorier général du centre, où il a fait preuve d’une grande compétence et a participé à des travaux essentiels. C’est un artiste calligraphe accompli, qui a marqué de son empreinte le Festival « les journées des arts de la marionnette de Carthage» avec ses œuvres de calligraphie arabe.

Le festival se distingue par une ampleur internationale et artistique remarquable, avec la participation de 16 pays, plus de 100 marionnettistes tunisiens et étrangers et 17 compagnies internationales et arabes.

Sa programmation riche comprend plus de 38 spectacles, dont 21 productions étrangères et arabes et 12 spectacles tunisiens, ainsi que 3 créations dédiées aux amateurs. Destiné à tous les publics, l’événement propose 30 spectacles pour enfants et familles, 6 pour adultes et 3 spectacles musicaux.

La marionnette mémoire vivante et miroir des réalités humaines

Le directeur des JAMC 2026 Imed Mediouni indique qu’en Tunisie, la marionnette n’a jamais été un simple divertissement : elle est mémoire vivante et miroir des réalités humaines. Elle a été un laboratoire de rêves et un témoignage des traditions populaires.

Aujourd’hui, nous célébrons non seulement le passé, mais aussi une passion toujours vivante : dans les regards du public, dans les mains qui animent les fils, dans les textes qui donnent voix aux figures ajoute-il.

Programme des JAMC 2026

Cette année, les journées de la marionnette sortent des espaces centraux. Une programmation exceptionnelle réunissant plus de 38 spectacles tunisiens, arabes et internationaux, issus de 16 pays est attendue.

En plus des animations habituelles à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis, dans des espaces ouverts durant le festival et les locaux externes de la cité de la culture Chedly Klibi de Tunis, les journées vont à la rencontre des régions, dans cinq gouvernorats à savoir l’Ariana, Jendouba, Béja, Mahdia et Monastir et des enfants du Village SOS de Gammarth.

Plusieurs spectacles sont prévus dans les différentes salles de la cité de la culture de Tunis et le centre culturel Dar El Masrahi à Bardo. Le festival rayonnera également avec des 2 colloques, 5 masterclasses et 15 ateliers de fabrication et de manipulation de marionnettes.

L’ouverture des JAMC 2026 se fera avec la pièce « Le Manteau », à la cité de la culture, une mise en scène par Amine Ayouni et produite par le Centre National des Arts de la Marionnette.

Le Marché de la Marionnette, exposition désormais tradition depuis 2018, est un rendez vous incontournable des Journées des Arts de la Marionnette, transformant le hall

de la Cité de la Culture en un espace vivant de découverte et de rencontres.

Du 1er au 8 février 2026, en parallèle avec la semaine des vacances, le public pourra explorer une exposition à la fois commerciale et muséale réunissant artistes, artisans et éditeurs spécialisés. L’événement met en lumière des créations venues d’horizons variés et propose une programmation dynamique mêlant ateliers créatifs et activités interactives pour tous les âges.

Toutes les informations sur les Journées des arts de la marionnette de Carthage 2026 du 01 au 08 février et les horaires et lieux des spectacles sont disponibles sur la page facebook du festival JAMC Tunisia.

Sara Tanit