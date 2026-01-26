Kairouan : la compétition robotique Technobot v4.0 rassemble les talents de la robotique tunisienne

La 4e édition de la compétition robotique Technobot v4.0 s’est tenue dimanche à l’Institut supérieur des Sciences appliquées et de Technologie de Kairouan (ISSATK), réunissant plus de 1 500 participants issus de clubs de robotique représentant plusieurs établissements éducatifs et universités tunisiennes.

Organisé par le club Technomaker de l’ISSATK, cet événement scientifique et technologique s’impose comme l’un des rendez-vous majeurs dédiés à la robotique et à l’innovation technologique en Tunisie.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), le directeur de l’ISSATK, Ayachi Rachdi, a indiqué que cette quatrième édition s’est déroulée sous le thème « Voyage dans le temps ». L’objectif est de valoriser les compétences des participants en conception, programmation et développement de solutions innovantes, tout en encourageant l’esprit d’équipe et la créativité.

La compétition vise également à favoriser les échanges et le réseautage entre étudiants provenant de différentes régions du pays, contribuant ainsi au renforcement de la coopération académique et technologique à l’échelle nationale.

Un vivier de talents en robotique et en électronique

Selon le directeur de l’institut, Technobot v4.0 constitue aussi une plateforme de détection de nouveaux talents dans les domaines de la robotique, de l’électronique et des technologies appliquées, offrant aux jeunes participants une opportunité concrète de mettre en pratique leurs connaissances.

La manifestation a attiré plus de 2 000 visiteurs, parmi lesquels des élèves, des étudiants de divers établissements universitaires et éducatifs, ainsi que des parents. Les activités se sont déroulées tout au long de la journée du dimanche, dans une ambiance alliant compétition, apprentissage et découverte scientifique.

Avec cette quatrième édition, Technobot confirme son rôle de levier pour la promotion de l’innovation technologique et de la culture scientifique auprès des jeunes en Tunisie, et renforce la position de Kairouan comme pôle émergent de la robotique et des sciences appliquées.

Tekiano avec TAP