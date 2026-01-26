Les judokas Tunisiens remportent 5 médailles dont 2 en or à l’Open international seniors de judo à Casablanca

Les judokas Tunisiens ont remporté cinq médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze) lors de l’Open international seniors de judo, disputé dimanche 25 janvier 2026 à Casablanca. Les deux médailles d’or ont été remportées par Chaïma Sidaoui (-52 kg) et Siwar Dhaouadi (+78 kg).

La fédération tunisienne de Judo indique que cette compétition fait partie des meilleurs tournois internationaux sur les plans technique et organisationnel, ayant réuni plus de 350 joueurs et joueuses représentant près de 46 pays.

Les médailles d’argent sont revenues à Mariem Jmour (-57 kg) et Koussay Ben Ghars (-100 kg), tandis que Zeineb Trabelsi (+78 kg) a décroché la médaille de bronze.

Dans la catégorie des cadettes, la Tunisie a remporté des médailles grâce à Assil Bennour (-44 kg) qui a remporté la médaille d’or, alors que Ranim Ben Sliman (-63 kg) a obtenu la médaille de bronze.

La sélection des juniors filles a, elle aussi, remporté deux médailles grâce à Zeineb Trabelsi (+78 kg), médaillée d’or ; et Narjes Hadaji (-48 kg), médaillée de bronze.

Casablanca a accueilli ces trois compétitions successives auxquelles la Tunisie a pris part avec une délégation de 13 judokas, conduite par les entraîneurs Anis Lounifi et Nihel Cheikhrouhou.

A noter que le staff technique encadrant l’équipe nationale de judo seniors (hommes et dames) est composé de Anis Lounifi, champion du monde et formateur de champions, Mohamed Fadhel El Ghazouani et Nihal Cheikhrouhou.

Tekiano avec FTJ