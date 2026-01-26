LG Electronics repense l’expérience de la laverie en résidence universitaire avec Laundry Lounge

LG Electronics USA repense l’expérience de la laverie en résidence universitaire avec le lancement du concept Laundry Lounge powered by LG à l’Université du Tennessee à Knoxville.

Conçu pour allier efficacité, confort et convivialité, cet espace innovant transforme une tâche du quotidien en une expérience plus agréable et connectée.

Situé au sein de la résidence Fred D. Brown, qui accueille près de 680 étudiants, le Laundry Lounge est équipé de lave-linge et sèche-linge professionnels LG, complétés par un aménagement moderne incluant un éclairage contemporain, une signalétique claire et un mobilier confortable.

Pensé autour des usages étudiants, l’espace intègre également un téléviseur LG OLED de 65 pouces, des moniteurs LG pour le travail ou le divertissement, ainsi qu’un purificateur d’air LG. Grâce à l’application mobile LG Laundry Crew, les étudiants peuvent suivre à distance leurs cycles de lavage et optimiser leur emploi du temps.

Avec ce projet pilote, LG confirme son ambition de renforcer sa présence sur le marché américain de la blanchisserie commerciale tout en contribuant à améliorer la qualité de vie sur les campus universitaires.

Tekiano avec communiqué