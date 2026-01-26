Météo en Tunisie : temps froid, pluies au nord à temporairement orageuses à l’extrême nord ouest

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps froid et des pluies au nord avec un ciel nuageux à très nuageux, lundi 26 janvier 2026. Des averses isolées et temporairement orageuses et intenses sont attendues à l’extrême nord ouest.

Les pluies s’étendront au centre et au sud la nuit. Vent de secteur ouest fort sur la plupart des régions, sa vitesse pourrait dépasser 100 km/h sous forme de rafales provoquant des vents de sable et de poussière au sud et causant une baisse de la visibilité horizontale, selon l’INM.

La mer est très houleuse au nord et très agitée à localement houleuse sur les côtes est. Les températures maximales sont situées entre 8 et 13 degrés au nord et au centre ouest et entre 14 et 19 degrés sur le reste des régions.