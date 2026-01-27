Concours – Tunisie : recrutement de 726 enseignants d’éducation physique dans le secondaire

Le ministère de la jeunesse et des sports organise un concours externe le 27 mars 2026 et les jours suivants pour le recrutement de 726 enseignants d’éducation physique dans l’enseignement secondaire au titre de l’année 2026.

Et ce selon un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports publié, lundi 26 janvier, dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Le ministre des sports s’est basé sur la Constitution, la loi n° 112 de l’année 1983 portant sur le statut général des agents de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, le décret n° 1808 de l’année 2014 relatif au statut particulier du corps des enseignants relevant du ministère des Affaires de la jeunesse et des sports et les textes législatifs modifiés et complétés y afférent.

Cette décision s’est appuyée également sur un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 16 juin 2025, relatif aux modalités d’organisation du concours externe sur dossier pour le recrutement d’enseignants d’éducation physique dans l’enseignement secondaire.

La date limite pour la clôture des candidatures en ligne a été fixée pour le 27 février 2026. Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé pour le 2 mars 2026.

Tekiano avec TAP