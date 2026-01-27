 Le cirque Paparouni s’installe à Carthage durant les vacances scolaires et présente Jungle Book

Le cirque Paparouni s’installe à Carthage durant les vacances scolaires dé février en Tunisie et présente une interprétation du livre ‘Jungle Book’ sous forme d’un spectacle de cirque contemporain, et ce du jeudi 29 janvier au dimanche 08 février 2026.

Le cirque tunisien de renommée, installera cette fois-ci son chapiteau pas loin du site archéologique de Carthage. Sous un chapiteau de fabrication tunisienne spécialement aménagé pour accueillir cette production, les artistes raviront petits et grands avec des acrobaties inédites et plusieurs moments d’émerveillement.

Le spectacle ‘Jungle Book’ offre une interprétation artistique contemporaine inspirée de l’œuvre mondialement connue de l’écrivain britannique Rudyard Kipling. Il s’appuie sur une narration visuelle fondée sur l’expression corporelle et les arts du cirque moderne.

L’intrigue retrace le parcours d’une jeune fille au cœur de la jungle, où elle rencontre des personnages et des créatures symboliques qui l’accompagnent dans un cheminement interrogeant la relation entre l’être humain et la nature.

Les organisateurs précisent que la construction dramatique de l’oeuvre qui sera présentée, repose sur une succession de tableaux circassiens marqués par des numéros acrobatiques à haut niveau de technicité.

D’une durée d’environ une heure et demie, le spectacle réunit 16 artistes tunisiens, soutenus par une équipe de techniciens spécialisés dans les domaines de l’éclairage, du son et de la scénographie. Les performances proposées alternent notamment entre acrobaties aériennes et disciplines d’équilibre.

Les visiteurs pourront profiter de la période des vacances scolaires pour se rendre au chapiteau, installé face à la mosquée Anas Ibn Malek à Carthage (anciennement mosquée Al Abidine) qui se distingue par une hauteur atteignant 12 mètres et un diamètre de 30 mètres, pour une capacité d’accueil estimée à 600 spectateurs.

L’espace est équipé de technologies modernes en matière d’éclairage et de musique, ainsi que d’installations techniques répondant aux exigences du cirque contemporain. Le dispositif comprend également une salle d’accueil, une salle principale de spectacle, ainsi qu’un espace arrière réservé aux artistes.

Les artistes du Cirque Paparoui invitent le public à plonger dans la magie d’un spectacle de cirque contemporain, sans maltraitance animale, captivant et réalisé avec amour,

dans le respect des normes internationales!

Crée en 2008 par des amis passionnés de cirque, Paparouni Circus est un collectif d’artistes très actif dans la sphère culturelle tunisienne, pour devenir en 2013 officiellement la première société en Tunisie qui a pour objet l’art du cirque.

Cirque Paparouni propose une expérience unique du cirque d’aujourd’hui. Les spectacles proposés allient innovation artistique, performances acrobatiques et mise en scène immersive.

Il est possible de réserver son billet dès maintenant pour assister au spectacle Jungle Book. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du cirque Paparoui.

