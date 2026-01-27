L’École nationale d’ingénieurs de Tunis abrite la finale de la troisième édition du concours UTM Innov avec la participation de seize projets finalistes, issus d’un parcours exigeant de sélections et d’accompagnement, seront en lice pour le titre de meilleure initiative innovante et entrepreneuriale.

Organisée par le Pôle de l’étudiant entrepreneur de l’Université de Tunis El Manar (UTM), cette finale prévue mercredi 28 janvier, à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT), verra les porteurs de projets défendre leurs idées devant un jury international, avant la remise des prix.

Une session de networking sous forme de cocktail clôturera la journée, offrant aux participants l’opportunité d’échanger et de tisser des liens professionnels.

Les lauréats recevront des récompenses matérielles, mais surtout une visibilité accrue et des opportunités de développement grâce à un accompagnement post-concours.

Selon les réseaux sociaux de l’UTM, cette journée marque l’aboutissement d’un processus visant à valoriser et accompagner les jeunes talents porteurs d’idées prometteuses pour l’économie de demain.

Placée sous le signe de l’innovation et de l’esprit entrepreneurial, cette finale entend révéler des profils capables de contribuer au progrès économique tunisien et d’imaginer les solutions de demain.

Tekiano avec TAP