L’Observatoire national de la sécurité routière donne des conseils pour éviter les dangers des vents violents

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a appelé les usagers de la route à suivre un ensemble de conseils pratiques afin d’éviter les dangers des vents violents qui balayent souvent la plupart des régions de la Tunisie.

Dans un communiqué publié lundi, l’observatoire a indiqué que ces vents violents pourraient atteindre une vitesse de 100 km/h. Il a donc recommandé aux automobilistes de réduire la vitesse, d’être vigilants lors des dépassements, de tenir fermement le volant, de fermer les fenêtres, d’activer la climatisation et d’éviter les charges excessives ou non fixées.

Quant aux utilisateurs de vélos, l’observatoire recommande d’éviter de rouler pendant les tempêtes, d’éviter les routes ouvertes et de choisir celles qui sont les moins exposées aux tempêtes de sable.

Il préconise également de rester à l’écart du bord de la route, de porter un casque et d’allumer les feux avant et arrière, de jour comme de nuit.

Par ailleurs, l’ONSR exhorte les piétons à se tenir à l’écart des arbres et des panneaux publicitaires, à éviter de porter des parapluies et à être prudents lorsqu’ils traversent la route.

L’observatoire a appelé les citoyens à suivre les bulletins météorologiques et les alertes, à reporter tout déplacement inutile en cas de vents très violents et à faire attention aux objets volants tels que les sacs ou les branches. Les vents sont susceptibles de soulever le sable et la poussière dans le sud.

Les conditions météorologiques, poursuit l’ONSR, sont aujourd’hui marquées par des vents relativement forts à forts dans la plupart des régions, pouvant atteindre 100 km/h sous forme de rafales, particulièrement près des côtes et sur les hauteurs de Kasserine, Siliana et Sidi Bouzid.

Tekiano avec Communiqué