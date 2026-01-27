Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur tout le pays, devenant plus denses sur le nord ouest avec pluies éparses, mardi 27 janvier 2026. La mer est agitée à moutonneuse puis très agitée la nuit.

Vent de secteur sud-ouest, relativement fort prés des côtes, faible à modéré à l’intérieur du pays et devenant plus fort, la nuit, prés des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 14 et 18 degrés dans le nord et le centre ouest et entre 18 et 22 degrés ailleurs.