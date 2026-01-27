Projet Elyssa : clôture du programme après 18 mois d’accompagnement de 32 artistes en arts visuels et en musique

Le projet Elyssa s’est officiellement clôturé lors d’une soirée organisée par l’Institut français de Tunisie (IFT) au Palais Ahmed Bey à La Marsa, marquant ainsi l’aboutissement de 18 mois d’accompagnement artistique, professionnel et humain au service de la création contemporaine tunisienne.

Cette rencontre qui s’est déroulée vendredi 23 janvier 2026 a constitué un temps de restitution d’un programme ambitieux dédié aux arts visuels et à la musique, tout en ouvrant la discussion sur les perspectives à venir pour la création tunisienne.

Lors de cette soirée rétrospective, réunissant artistes, partenaires et professionnels de la culture, Fabrice Rousseau, directeur de l’IFT, a souligné que le projet “Elyssa n’est pas une fin, mais un temps de bilan et une ouverture sur l’après-Elyssa. La création comme processus, non comme simple résultat”.

De son côté, Saima Samoud, cheffe de projet, a rappelé l’ambition fondatrice “Concevoir Elyssa, c’était imaginer un programme à 360 degrés, capable d’accompagner les artistes sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la création, depuis l’émergence de l’idée artistique jusqu’à sa concrétisation, sa structuration professionnelle et sa mise en partage avec les publics”.

Porté par l’Institut français de Tunisie avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Fonds Equipe France), “Elyssa” a été conçu comme un fonds d’aide à la création et à l’entrepreneuriat culturel, structuré autour d’un accompagnement global des artistes.

Le programme a soutenu 32 artistes lauréats (20 en arts visuels, 12 en musique) sélectionnés parmi 360 candidatures, mobilisant plus de 30 mentors tunisiens, français et internationaux, et reposant sur des partenariats solides avec Creativalue/Jiser, Akacia Production, Wild Tunes Production, Tilal Utique (Fondation Kamel Lazaar) et le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH).

En arts visuels, vingt artistes ont bénéficié de trois résidences de création de 21 jours à Tilal Utique (février-juin 2025), encadrés par Mohamed Ben Soltane, Hedi Khelil, Houari Bouchenak, Xavier de Luca, Ji-Yoon Han, Camille Bardin, Madeleine Filippi et Clélia Coussonnet, ainsi que de bourses de production et d’un accompagnement professionnel (portfolios, droits d’auteur, fiscalité).

Le processus de travail s’est conclu par l’exposition “Parcours I” (26 septembre-11 octobre 2025, IFT et Palais Kheireddine), qui a accueilli 1 300 visiteurs et rendu hommage à Wadi Mhiri, artiste lauréat disparu en septembre 2025.

Par ailleurs, douze projets musicaux ont suivi un parcours progressif de six mois comprenant résidences de création au CCIH, encadrées par Pierre Marolleau et Khalil Hentati, résidences managers avec Mohamed Ben Said, Imed Alibi et Amira Kallel, sessions de pré-enregistrement et enregistrement avec Wild Tunes Production (accompagnés de Kais Melliti, Ammar 808, Mondher Fellah, Aymen Ben Attia et Sami Ben Said), ainsi que des résidences live au CCIH, avec Karim Ziad, Stéphane Puech, Imed Alibi, Kais Melliti, David Aubaile, Leila Chaibadra et Farah Kammoun.

Le festival “Elyssa fête la musique” (20-21 juin 2025 au CCIH) a rassemblé près de 400 visiteurs chaque soir, offrant aux douze groupes lauréats une vitrine professionnelle révélant la vitalité de la scène musicale tunisienne contemporaine.

La dynamique de circulation des œuvres, au cœur du projet, s’est concrétisée à l’été 2025 avec des diffusions en Tunisie (Festival de Hammamet, Festival See Djerba, JTC, IF Sousse) et en France (Tunis sur Seine, festival Arabesques de Montpellier, Point Fort d’Aubervilliers). De multiples opportunités sont également programmées pour 2026.

Déployé sur 18 mois (2024-2026), le fonds d’aide à la création et à l’entrepreneuriat culturel “Elyssa” a ainsi accompagné 32 artistes tunisiens dans les domaines des arts visuels et de la musique, à travers un dispositif structurant combinant résidences de création, mentorat, formations professionnelles, bourses de production et temps de diffusion publique, confirmant sa vocation à soutenir et à valoriser la création contemporaine tunisienne.

Tekiano avec Communiqué