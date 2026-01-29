Le Forum Chokri Belaid des Arts se déroule dans sa 9ème édition du 1er au 7 février 2026

La maison de la culture Chokri Belaid à Jbel Jloud, près de Tunis, organise la 9e édition du Forum Chokri Belaid des Arts, du 1er au 7 février 2026, sous le thème « Des arts qui luttent et une mémoire qui se renouvelle ».

Cet événement, dédié au martyr tunisien Chokri Belaid, assassiné le 6 février 2013, rend hommage à son héritage intellectuel et humain à travers une programmation diversifiée mêlant arts plastiques, littérature, musique, cinéma et réflexion.

Le forum débutera par l’inauguration d’une fresque de l’artiste Mohamed Ali Darouich et d’une exposition documentaire consacrée à Chokri Belaid, accompagnée d’une projection vidéo et d’une exposition caricaturale.

Le programme se poursuivra le 2 février avec des ateliers créatifs ouverts aux jeunes et enfants, ainsi que des ateliers participatifs autour de la poésie et du dessin.

Les jours suivants, une table ronde, un atelier sur l’intelligence artificielle, une performance artistique et la projection d’un film pour enfants enrichiront le programme.

L’événement se clôturera le 7 février par une conférence intellectuelle, suivie de la présentation d’œuvres choisies du martyr et d’une lecture de son œuvre.

