Le musée de Salakta et ses abords au cœur d’une opération de sauvegarde du patrimoine antique

Une campagne de prospection archéologique et de documentation scientifique aux abords du musée archéologique de Salakta, situé sur le littoral du Sahel tunisien a été lancée après les fortes intempéries et les dégradations et qui ont touché la région.

Cette opération est menée conjointement par des équipes de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et de l’Institut national du patrimoine (INP), indique l’AMVPPC sur sa page Facebook.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche nationale visant à protéger les sites archéologiques tunisiens contre les risques naturels, notamment ceux liés aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques exceptionnels, qui ont récemment mis au jour plusieurs vestiges dans la région.

Les travaux en cours portent sur le relevé archéologique, la prospection de terrain et la documentation scientifique préliminaire des vestiges apparus autour du musée, en préparation d’une fouille de sauvetage programmée conformément aux normes scientifiques en vigueur dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine.

Construit dans les années 1980, à proximité immédiate d’une nécropole romaine, le musée archéologique de Salakta se trouve à environ cinq kilomètres de Ksour Essef, au sud de la ville de Mahdia. Il abrite une riche collection d’objets archéologiques issus de l’ancienne cité de Sullectum, ainsi que d’autres agglomérations côtières voisines, témoignant de l’importance historique et stratégique de cette région à l’époque antique.

Composé de trois salles d’exposition, le musée présente principalement des antiquités puniques et romaines découvertes sur le site de Sullectum et dans ses environs. La période punique y est particulièrement bien représentée à travers des objets funéraires remarquables, dont un sarcophage en bois datant du IVᵉ siècle avant J.-C., ainsi qu’un ensemble de poteries anciennes telles que des jarres, des lampes et des écuelles en terre cuite modelée.

Tekiano