Match Tunisie vs Algérie : où regarder la demi-finale de la CAN Handball 2026

Le Match Tunisie vs Algérie se déroule jeudi 29 janvier 2026 pour le compte de la demi-finale de la CAN Handball 2026. Cette finale décisive de la Coupe d’Afrique des Nations de handball 2026 qui oppose la Tunisie et l’Algérie est prévue à 18h au stade BK Arena – Kgali à Rwanda.

Les Aigles de Carthage seront opposés à leur voisin algérien dans un clasico maghrébin à fort enjeu, avec en ligne de mire une place en finale continentale. La Tunisie aborde ce rendez-vous avec confiance, après avoir terminé en tête de son groupe lors du tour principal, confirmant son statut de prétendant sérieux au titre.

De son côté, l’Algérie s’est qualifiée pour le dernier carré en prenant la deuxième place du groupe A, derrière l’Égypte, autre grand favori de la compétition.

Plus tôt dans la journée, la première demi-finale de cette CAN de handball 2026 mettra aux prises l’Égypte et le Cap-Vert, à partir de 15h30, dans une confrontation qui s’annonce tout aussi disputée.

Vous pouvez regarder match Tunisie vs Algérie de la CAN Handball 2026 en direct live sur la chaine Watania 2.

