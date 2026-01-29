Météo en Tunisie : temps pluvieux au nord

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps pluvieux au nord, jeudi 29 janvier 2026. Des pluies faibles sont attendues, le matin, sur les côtes nord. Les nuages deviendront progressivement plus denses, en fin de journée, avec pluies éparses sur le nord.

Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses, au cours de la nuit, sur l’extrême nord ouest et concerneront localement le centre ouest.

Un vent de secteur ouest soufflera fort sur le nord, les hauteurs ouest et le sud-est avec des rafales atteignant 80 km/h. Le vent sera modéré à relativement fort sur le reste des régions et une régression de la vitesse du vent est attendue l’après-midi.

La mer sera houleuse dans le nord et agitée à très agitée sur les côtes est.

Les températures seront en légère hausse avec des maximales comprises entre 13 et 17 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 18 et 24 degrés ailleurs.