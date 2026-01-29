Philip Morris Tunisie confirme son leadership RH : 8ᵉ certification Top Employer 

Philip Morris Tunisie a été certifié Top Employer Tunisie pour la huitième année consécutive par le Top Employers Institute. Cette distinction souligne, une fois encore, l’engagement constant de l’entreprise en faveur de ses collaborateurs, de sa culture d’entreprise et de son évolution continue.

Elle confirme également la position de Philip Morris Tunisie comme employeur de choix, attentif aux attentes de talents issus de différentes générations.

Au niveau mondial, Philip Morris International a, quant à lui, été reconnu Global Top Employer pour la dixième année consécutive, renforçant ainsi son leadership international en matière d’excellence RH.

Borhann Rachdi, Directeur Général de Philip Morris Tunisie, déclare :« Être certifiés Top Employer pour la 8ᵉ année consécutive est une grande fierté pour Philip Morris Tunisie. Ce label vient récompenser notre volonté de placer nos collaborateurs au cœur de notre démarche de transformation. Nous nous attachons chaque jour à offrir un environnement de travail inclusif, motivant et propice au développement personnel et professionnel. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts pour accompagner nos équipes, stimuler l’innovation et bâtir un cadre de travail exemplaire. »

La certification Top Employer est attribuée à la suite d’une évaluation indépendante réalisée par le Top Employers Institute. Elle positionne Philip Morris International parmi les 17 organisations internationales à avoir obtenu le label Global Top Employer. Cette nouvelle distinction mondiale s’ajoute à celles obtenues par les affiliés de PMI dans 32 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Cette reconnaissance reflète l’engagement continu de PMI à promouvoir une culture inclusive, collaborative et tournée vers la croissance, conformément au PMI DNA. Ce cadre culturel repose sur des valeurs et comportements partagés visant à garantir à tous les collaborateurs, où qu’ils se trouvent, un environnement sûr, stimulant, respectueux, et porteur d’un fort sentiment d’appartenance.

Philip Morris International : Un leader mondial engagé pour un avenir sans fumée

Philip Morris International est un acteur international majeur des biens de consommation, engagé dans la construction d’un avenir sans fumée et dans l’évolution durable de son portefeuille vers des catégories de produits au-delà du tabac et de la nicotine. Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, incluant des dispositifs de tabac chauffé, des sachets de nicotine et des produits de vapotage.

Les produits sans fumée de PMI sont commercialisés dans plus de 100 marchés et, au 30 juin 2025, l’entreprise estime qu’ils étaient utilisés par plus de 41 millions de consommateurs adultes dans le monde, dont beaucoup ont quitté la cigarette ou ont considérablement réduit leur consommation. L’activité sans fumée a représenté 41 % du chiffre d’affaires net total de PMI sur les neuf premiers mois de 2025.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 14 milliards de dollars pour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits innovants sans fumée destinés aux adultes qui continueraient autrement de fumer, avec pour objectif ultime de mettre fin à la vente de cigarettes.

Ces investissements englobent la création de capacités scientifiques de premier plan, notamment dans les domaines de la toxicologie préclinique systémique, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

À l’issue d’évaluations rigoureuses fondées sur la science, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation du snus General et des sachets de nicotine ZYN de Swedish Match, ainsi que de certaines versions des dispositifs et consommables IQOS de PMI — les toutes premières autorisations de ce type dans leurs catégories respectives. Des versions d’IQOS et de General snus ont également obtenu les premières autorisations de la FDA en tant que produits de tabac à risque modifié (MRTP).

S’appuyant sur une solide expertise dans les sciences de la vie, PMI nourrit l’ambition à long terme de s’étendre aux domaines du bien-être et de la santé, avec la volonté d’améliorer la qualité de vie grâce à des expériences de santé intégrées et fluides.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :www.pmi.com et www.pmiscience.com

Communiqué