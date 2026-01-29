Salon de l’entreprenariat Riyeda 2026 : orienter, inspirer et infuser de l’espoir aux jeunes entrepreneurs tunisiens

Le salon de l’entreprenariat Riyeda, désormais un rendez-vous national pour les porteurs de projet et acteurs de l’entreprenariat tunisien investit les locaux de la cité de la culture Chedli Klibi à Tunis, durant deux jours les 28 et 29 janvier, et choisit pour sa 13ème édition de faire un un focus sur l’entrepreneuriat et l’inclusion.

Ce salon attire particulièrement les jeunes tunisiens; les étudiants et diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, à la recherche d’une idée de projet ou d’une opportunité pour apprendre, développer et perfectionner une idée existante.

Grâce aux networking et des rencontres avec les professionnelles de la formation et de l’entreprenariat ainsi que des exposants étatiques et privées et des entrepreneurs confirmés, les visiteurs auront une vue d’ensemble sur l’écosystème entrepreneuriale tunisien.

La particularité de cette 13ème édition du salon Riyeda est l’organisation de 54 ateliers, workshops et conférences avec la participations de pas moins de 100 intervenants, mentors et experts qui vont échanger avec les jeunes afin de les guider, indique Skander Haddar, organisateur de la 13ème édition de Riyeda.

Plusieurs thématiques sont décortiquées lors des panels et rencontres ouvertes qui se déroulent dans trois espaces de la cité de la culture à Tunis, traitant de l’entreprenariat au féminin, l’inclusion, l’innovation et opportunités entrepreneuriales pour les régions, le crowdfunding, le développement de l’éco- entrepreneuriat et les techniques de développement personnel et plusieurs autres domaines.

Le salon Riyada 2026, placé cette année sous le thème ‘Autonomisation et entrepreneuriat pour une inclusion sociale et économique’, est caractérisé par une forte mobilisation des acteurs de l’écosystème national de l’entrepreneuriat avec plus de 10 000 personnes attendues.

Plusieurs acteurs de l’emploi relavant des institutions étatiques et privées, en plus des banques, associations, entrepreneurs confirmés, startups, acteurs de société civile, programmes d’appui à l’entrepreneuriat et universités privées ont installé des stands au coeur de la cité, pour interagir avec le public et les orienter ou pourquoi pas inspirer et infuser de nouvelles idées.

Car cet évènement est conscient des limites du secteur public pour absorber l’ensemble des diplômés et considère que l’entrepreneuriat et les initiatives individuelles sont la clé pour s’épanouir professionnellement et constituent une réponse concrète aux défis de l’emploi, de l’inclusion sociale, de la transformation économique et du développement régional.

Riyeda, organisé par TPM event, s’affirme depuis un peu plus d’une décennie comme le premier événement dédié à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie. Il constitue une vitrine actualisée de ce que la jeunesse tunisienne est capable de proposer en matière d’idées innovantes et de nouveaux projets susceptibles d’attirer les investisseurs et de développer le marché de l’emploi.

Sara Tanit