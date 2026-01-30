Météo en Tunisie : Des vents forts à très forts attendus dans la plupart des régions

La Météo en Tunisie se caractérise par des vents forts à très forts de secteur ouest sont attendus à partir de samedi 31 janvier 2026, après-midi, dans la plupart des régions du pays, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les rafales atteindront généralement 60 à 80 km/h, pouvant temporairement atteindre 110 km/h, notamment dans les régions du sud de Béja, Bizerte, le Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Le Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid, ainsi que dans le sud des gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kébili, Tataouine, Médenine et Gabès.

Ces vents provoqueront localement des soulèvements de sable et de poussière, entraînant une réduction sensible de la visibilité horizontale. Dans les zones montagneuses, les rafales pourraient atteindre 130 km/h, en particulier durant la nuit.

Par ailleurs, des pluies sont attendues dès samedi sur les régions du nord, avant de concerner localement le centre du pays. Elles seront temporairement orageuses et parfois abondantes, surtout au cours de la nuit sur les zones côtières nord, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre localement 70 mm, notamment dans les gouvernorats de Béja, Bizerte et Nabeul, et seront accompagnées de chutes de grêle.

Des pluies isolées sont attendues vendredi 30 janvier 2026. Mer houleuse au nord et moutonneuse à localement très agitée sur les côtes est. Les températures maximales sont situées entre 15 et 19 degrés au nord et sur les hauteurs ouest et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions.