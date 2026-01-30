The Aviator Institute rejoint le réseau Airbus et positionne la Tunisie comme hub de formation aéronautique. En effet The Aviator Institute (TAI), nouvelle identité de Safe Flight Academy rejoint le réseau Airbus Flight Academy, le constructeur européen exigeant dans le choix de ses partenaires.

Lors d’une conférence de presse qui a réuni les représentants des autorités officielles et du secteur aéronautique, ainsi que de partenaires clés tels qu’Airbus, Nouvelair et Tunisair, The Aviator Institute (TAI) a présenté ses programmes de formation et ses partenariats stratégiques, réaffirmant son rôle d’académie aéronautique de référence en Afrique et au Moyen-Orient.

Cette reconnaissance internationale du premier constructeur aéronautique européen consacre un modèle de formation aligné sur les standards les plus exigeants de l’aviation mondiale et confirme le positionnement de TAI comme acteur académique de référence en Afrique et au Moyen-Orient.

“Notre ambition est de faire de la Tunisie un pôle international de formation aéronautique, en déployant les moyens et les pédagogies les plus modernes, intégrées et sécurisées”, souligne Anis Faidi, Directeur Général de The Aviator Institute.

Une académie ancrée dans l’histoire aéronautique tunisienne

Fondé en 2010 sous le nom de Safe Flight Academy, à l’initiative de TTS Group, premier groupe privé d’aviation en Tunisie, The Aviator Institute s’est construit sur une exigence constante : rapprocher la formation des réalités opérationnelles de l’aviation moderne. Soutenu dès ses débuts par des experts du secteur et par Brookfield Aviation, l’institut a progressivement élargi son rayonnement à l’international.

En 2016, l’entrée du Groupe Avico au capital de TAI en tant qu’actionnaire stratégique a permis d’accélérer son développement. Fondé en 1996, Avico intervient sur l’ensemble de l’écosystème du transport aérien, de la formation à l’exploitation, en passant par la gestion des actifs et la navigabilité.

Aujourd’hui, fort de 15 années d’expérience, TAI dispose d’une flotte de nouvelle génération, de simulateurs de vol avancés, d’une équipe pédagogique expérimentée.

De Safe Flight Academy à The Aviator Institute : un changement d’échelle

Le passage à The Aviator Institute symbolise bien plus qu’un simple rebranding. Il traduit une transformation profonde et une vision de long terme fondée sur l’excellence académique, la sécurité et la standardisation internationale. L’intégration au réseau Airbus Flight Academy renforce cette dynamique et ouvre de nouvelles perspectives de développement.

« L’entrée dans le réseau Airbus Flight Academy est une reconnaissance du niveau d’excellence de l’Institut et une opportunité majeure pour accélérer son développement », a déclaré Gilles Gompertz, Directeur Général du Groupe Avico.

TAI adopte une vision systémique de l’aviation, intégrant également la maintenance aéronautique. Le lancement prévu, dès fin 2026, de formations Part-147 (B1 et B2) agréées par les autorités tunisiennes et européennes (EASA) vise à renforcer la sécurité aérienne dès le sol. Ces formations répondront aux besoins réels du marché et amélioreront l’employabilité des jeunes diplômés.

Former les pilotes de ligne de demain

Parmi les programmes phares, le Nouvelair Pilot Cadet Program, développé en partenariat avec la compagnie tunisienne Nouvelair, propose un parcours structuré vers le métier de pilote de ligne. Il combine formation théorique approfondie, entraînement sur simulateur et heures de vol encadrées, en parfaite adéquation avec les exigences de l’aviation commerciale.

Selon Chokri Zarrad, PDG de Nouvelair, le renforcement des capacités locales de formation permettra à la Tunisie de répondre aux besoins du marché international tout en créant des opportunités d’emploi à forte valeur ajoutée.

Monastir, futur hub de formation aéronautique

L’ensemble des activités de TAI sera progressivement centralisé à l’Aéroport international Monastir Habib Bourguiba, appelé à devenir un pôle régional de formation aéronautique. Un investissement de plus de 15 millions de dinars est prévu pour développer hangars, ateliers, simulateurs et infrastructures pédagogiques modernes.

En rejoignant Airbus Flight Academy, TAI adopte les méthodes pédagogiques basées sur les compétences (CBTA) et les standards internationaux les plus rigoureux. Cette alliance renforce l’objectif stratégique de l’institut : projeter la formation aéronautique tunisienne sur la scène mondiale et faire de la Tunisie un hub régional d’excellence.

A noter que TAI accueille des élèves issus de plusieurs continents, confirmant son positionnement international, et est aujourd’hui la seule académie en Tunisie à proposer une double certification, tunisienne et européenne (EASA).

Tekiano avec communiqué